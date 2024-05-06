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中國
2024-05-06 15:05:00

旅客買乞兒雞當手信　回家敲開「只有泥巴沒有雞」

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旅客買乞兒雞當手信　回家敲開「只有泥巴沒有雞」

旅客買乞兒雞當手信　回家敲開「只有泥巴沒有雞」

中國一名女網友日前攜家人前往浙江杭州旅遊，在河坊街景區一家店鋪中購買3隻乞兒雞，其中1隻現場打開食用，另外2隻打包帶走，沒想到回到家裡敲開一看，當場傻眼「只有泥巴沒有雞」！

3隻乞兒雞有2隻沒有雞

據悉，「乞兒雞」是該景區特色美食，以泥土包覆雞肉烘烤，烤出來的雞肉肉質美味不乾不柴，街上不少店鋪都有販售，招牌上寫著「乞兒雞，特色美食、傳統風味」，價格基本都在每隻30-35元人民幣之間。

據《潮新聞》報導，該名女網友日前上網爆料，5月1日下午，河坊街一家長沙臭豆腐店購買了3隻乞兒雞，回到家後先是打開1隻雞，發現只有土、沒有雞，於是在打開最後1隻乞兒雞的同時錄影存證，結果發現，最後一隻也沒有雞。

「乞兒雞」是該景區特色美食。（圖／翻攝潮新聞）

「乞兒雞」是該景區特色美食。（圖／翻攝潮新聞）

上城區市場監管局迅速開展現場檢查

女網友「開盲盒」影片迅速在網路傳開，引發有關單位注意，當地上城區市場監管局於4日13時至河坊街涉事商戶開展現場檢查、製作筆錄，進行立案取證調查，並已同步受理消費投訴，聯繫消費者進行調處。目前，案件正按照法定程式開展調查辦理中，後續將根據調查結果依法依規進行處置。

記者5日下午也找到涉事店家，目前店裡已經沒有叫化雞，主要售賣臭豆腐。店員證實確有其事，也有點無奈，「因為假期，我們招了臨時工，當天客流較大，估計當時顧客比較著急，將樣品當做是售賣的叫化雞，遞給了我們店員。店員不熟悉商品，就給打包了。我們也是昨天市場監管來了才知道」。

該店員表示，之前店裡售賣的叫化雞都是統一供應鏈供應的，店裡基本只負責保溫加熱，「這個事確實對景區的影響不太好，現在暫時不售賣了，後續看有關部門的處置了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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