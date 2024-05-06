旅客買乞兒雞當手信　回家敲開「只有泥巴沒有雞」

中國一名女網友日前攜家人前往浙江杭州旅遊，在河坊街景區一家店鋪中購買3隻乞兒雞，其中1隻現場打開食用，另外2隻打包帶走，沒想到回到家裡敲開一看，當場傻眼「只有泥巴沒有雞」！

3隻乞兒雞有2隻沒有雞

據悉，「乞兒雞」是該景區特色美食，以泥土包覆雞肉烘烤，烤出來的雞肉肉質美味不乾不柴，街上不少店鋪都有販售，招牌上寫著「乞兒雞，特色美食、傳統風味」，價格基本都在每隻30-35元人民幣之間。

據《潮新聞》報導，該名女網友日前上網爆料，5月1日下午，河坊街一家長沙臭豆腐店購買了3隻乞兒雞，回到家後先是打開1隻雞，發現只有土、沒有雞，於是在打開最後1隻乞兒雞的同時錄影存證，結果發現，最後一隻也沒有雞。