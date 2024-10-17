曾效力NBA的已退役中國籃球巨星易建聯，今日(17日)被內地社交平台披露疑似進行性交易，聲稱是他的裸照及身份證更被公開

曾效力NBA的已退役中國籃球巨星易建聯，今日(17日)被內地社交平台披露疑似進行性交易，聲稱是他的裸照及身份證更被公開，據報對象還是一名跨性別人士，消息一出即登上微博熱搜，易建聯本人尚未回應事件。廣東東莞市政協回應，易建聯是體育界政協委員，已關注網上信息，具體情況需等官方通報。

內地體育媒體報道，「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的廣告品牌有20間左右。截至下午在這些品牌的官方微博上，只有NIKE、德邦快遞、歐萊雅男士、立馬電動車、IndivBio因微、中體卡業、IM-BODY這7間還保留易建聯相關文章。而包括中國人壽、廣發銀行、OPPO、上汽通用、君樂寶、TCL、夸克app、白象食品、珠江啤酒、HYPTEC昊鉑、徐福記中國、東陽光鮮蟲草以及上周剛代言的天然博士等品牌微博都已搜索不到易建聯名字。