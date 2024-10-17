易建聯傳嫖妓變性人｜瘋傳「女角」撞樣宋慧喬 男兒身易服闖女浴室被刑拘

易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片)

曾效力NBA、去年退役的中國籃球名宿易建聯今日(17日)被內地社交平台披露疑似進行性交易，聲稱是他的裸照及身份證更被公開，據報對象還是一名跨性別人士，易建聯至今未為事件表態，但網上瘋傳這名「跨性別人士」身份是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金或李雨喬，有網民指其樣子似韓星宋慧喬。

據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，去年亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘，北京朝陽公安當時通報他是男子。據報李金金也曾透露自己並未做「跨性別手術」。