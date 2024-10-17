易建聯傳嫖妓變性人｜瘋傳「女角」撞樣宋慧喬 男兒身易服闖女浴室被刑拘

曾效力NBA、去年退役的中國籃球名宿易建聯今日(17日)被內地社交平台披露疑似進行性交易，聲稱是他的裸照及身份證更被公開，據報對象還是一名跨性別人士，易建聯至今未為事件表態，但網上瘋傳這名「跨性別人士」身份是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金或李雨喬，有網民指其樣子似韓星宋慧喬。
據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，去年亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘，北京朝陽公安當時通報他是男子。據報李金金也曾透露自己並未做「跨性別手術」。
小紅書發文澄清非「女主角」
李金金在社交平台常以時尚裝扮拍照，如不留神會以為是一名時尚名媛網紅，惟李金金已因違反社區公約，微博處於永久禁言的狀態。不過網傳李金金於小紅書發文澄清，聲稱易建聯傳聞的「女主角」不是他，寫道：「易建聯傳聞女主人公不是我，大家不要造謠揣測～如對我本人有其他影響，我將會用法律的手段維護自身的個人權益，該圖片模糊聊天記錄為偽造並非我本人自己的微信頭像！」，但隨後李金金已註銷了小紅書帳號，讓事件更加撲朔迷離。
網民對易建聯與李金金捲入桃色醜聞大表震驚，有網民表示：「京城喬姐真的是太牛了，真的是邁出強大了，統治指南了，之前看他直播覺得人性格挺好的，衣品也在線，怪不得這麽多人喜歡他，很會給人提供情緒價值。」不過亦有網民認為今次事件有可能是惡作劇，甚至指是P圖，並非是真的，「易建聯品味不會這麼差吧？應該假的吧？」