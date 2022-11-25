最高罰款20萬 上海立法禁劏房

大城市寸金尺土，各類劏房層出不窮，但不少都環境衛生欠佳、危機重重。上海市人大常委會周三通過《上海市住房租賃條例》(下稱《條例》)，禁止「群租」，即出租劏房、床位及其他非正常居住空間，違者最高罰款5萬元(人民幣，下同)，逾期不改正再罰款最高20萬元。《條例》明年2月生效。

《條例》列明，出租住宅單位應當符合國家和當地建築、消防、治安、防災、衛生、環保等方面的標準和要求，以原始設計或經批准改建的房間作為最小出租單位，廚房、廁所、露台等非居住空間不得單獨出租用於居住，且每間房的居住人數和人均居住面積要符合當地規定。根據《上海市居住房屋租賃管理辦法》，出租居住房屋每個房間的居住人數不得超過2人(有法定贍養、撫養、扶養義務關係除外)，且居住者人均居住面積不得低於5平方米(約53.8平方呎)。