未見腫瘤仍切器官 77歲婦術後兩月亡 香港大學深圳醫院判賠69萬

內地傳媒《新京報》今日(29日)報道，位於深圳市福田區的香港大學深圳醫院對一名77歲女患者進行「全胰切除術」，惟院方被指手術前及期間未發現腫瘤下仍切除器官，患者於手術後兩個月離世。患者女兒提起醫療損害責任糾紛民事訴訟，去年11月深圳市中級人民法院二審判決香港大學深圳醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬62萬元(人民幣下同、約69萬港元)。 事主女兒報警追責 公安稱正研究案情 事主女兒稱認可法院判決結果，同時希望追究責任人的刑事責任和行政責任，吊銷主刀醫生的行醫資格，她曾以對方涉嫌故意傷害罪向公安報案。公安指目前沒有立案，正在研究中，有進展會及時通知家屬。

判決書顯示，2018年8月，77歲的張玉華因在香港大學深圳醫院體檢時發現膽囊結石入院治療，經檢查被診斷為「胰腺惡性腫瘤可能性大」，進行全胰切除和脾切除手術。手術後兩個月，她因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合症，搶救無效去世。張玉華女兒指母親去世後，她去打印病歷才發現，無論是手術前的檢查，還是手術中的病理檢測結果，都沒有發現母親的胰腺有腫塊或病灶。 院方僅憑外院檢查報告 即診斷「胰腺癌」 2019年8月，事主家屬向福田區人民法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟。法院委託鑒定中心進行鑒定，意見顯示院方僅憑外院PET-CT檢查報告即對被鑒定人診斷為「胰腺癌」，手術前MRI未見胰腺腫塊、ERCP創檢未見腫瘤細胞，無足夠的影像、病理學依據；術中探查未見胰腺有明顯的腫塊、病灶時未及時告知家屬。

責任參與度為61%至90% 被鑒定人高齡，有高血壓病史，在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下行「全胰切除術」，手術創傷巨大且對被鑒定人的全身營養代謝及水電平衡產生嚴重影響，其死亡與手術方式選擇有一定關係，故認為香港大學深圳醫院的過錯與被鑒定人的不良治療後果存在主要因果關係，責任參與度為61%至90%。 香港大學深圳醫院對上述鑒定意見提出異議，認為張玉華的死亡原因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症並非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。