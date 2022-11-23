本月累計25.3萬宗感染 國家衛健委：堅持防疫不走樣

內地新冠肺炎疫情仍在擴大，前日新增27,899宗本土感染及2宗本土死亡個案，本月以來累計感染多達25.3萬宗，且近一周平均每日2.22萬宗，較上一周增長一倍。國家衛健委發言人米鋒強調，堅定不移堅持動態清零總方針，堅決克服麻痹鬆懈心理、等待觀望心態，堅持第九版防控方案和20條優化防疫措施「不動搖、不走樣」，並「立足於防、立足於早、立足於快」，科學精準做好防疫工作。

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔則指出，當前本土疫情嚴峻複雜，部分地區疫情擴散速度加快，防控難度不斷增加，其中有多個省份的疫情傳播範圍廣、傳播鏈多，部分更面臨3年來最嚴峻複雜局面；人口密集城市如廣州、重慶，因人口規模大、人員流動性強、大學等重點場所集中、人員聚集活動多，加劇了疫情傳播擴散風險和防控難度。

加強整治層層加碼防疫措施

胡翔指，針對目前疫情形勢，國家衛健委及國家疾控局已派出工作組，督促、指導地方切實落實20條優化措施，並現場指導、支持地方的疫情處置和防控工作。與此同時，胡翔強調，會增加對防疫「層層加碼」的整治力度，重點對隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等問題展開整治。