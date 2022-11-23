本月累計25.3萬宗感染 國家衛健委：堅持防疫不走樣

內地新冠肺炎疫情仍在擴大，前日新增27,899宗本土感染及2宗本土死亡個案，本月以來累計感染多達25.3萬宗，且近一周平均每日2.22萬宗，較上一周增長一倍。國家衛健委發言人米鋒強調，堅定不移堅持動態清零總方針，堅決克服麻痹鬆懈心理、等待觀望心態，堅持第九版防控方案和20條優化防疫措施「不動搖、不走樣」，並「立足於防、立足於早、立足於快」，科學精準做好防疫工作。
國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔則指出，當前本土疫情嚴峻複雜，部分地區疫情擴散速度加快，防控難度不斷增加，其中有多個省份的疫情傳播範圍廣、傳播鏈多，部分更面臨3年來最嚴峻複雜局面；人口密集城市如廣州、重慶，因人口規模大、人員流動性強、大學等重點場所集中、人員聚集活動多，加劇了疫情傳播擴散風險和防控難度。
加強整治層層加碼防疫措施
胡翔指，針對目前疫情形勢，國家衛健委及國家疾控局已派出工作組，督促、指導地方切實落實20條優化措施，並現場指導、支持地方的疫情處置和防控工作。與此同時，胡翔強調，會增加對防疫「層層加碼」的整治力度，重點對隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等問題展開整治。
廣東仍然是內地重災區，前日新增9,022宗感染，廣州佔8,181宗。廣州市疾控中心昨指出，全市疫情仍然嚴峻複雜，嚴峻在於海珠區疫情仍處於高位波動期，感染者數量未來幾日仍維持較高水平；複雜是除海珠區外，其他區前期疫情雖得到有效控制、甚至阻斷，但仍持續出現多點、多源零散疫情，為防控工作造成巨大壓力。
另一個重災區重慶，前日新增6,335宗感染，僅次於廣東。國務院副總理孫春蘭前日去到重慶指導防疫，強調「刻不容緩、以快制快」，最大限度減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。
天津展開全民檢測
北京疫情繼續升溫，新增個案破千，達1,438宗。北京市政府昨晚宣布，明日起進入公共場所、乘搭公共交通工具，以及環京地區通勤人員每次出入北京等，都要出示48小時核酸陰性證明，以早發現、早處置新增感染。毗鄰北京的天津感染個案亦持續上升，前日新增265宗，全市昨晚6時起展開全民核酸檢測，持今次全民檢測採樣證明及72小時核酸陰性證明，方可安排必要出行。