李克強病逝｜官方訃告形容卓越領導人 逝世是重大損失(更新)

【18:50更新】國務院前總理李克強在上海病逝，官方傍晚發表訃告，形容李是黨和國家的卓越領導人，其逝世是黨和國家的重大損失。
訃告指李克強被任命為總理後，面對錯綜複雜的國內外形勢，堅持穩中求進工作總基調，著力完善宏觀調控，堅持對外開放的基本國策，努力建立人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務政府。面對世界變局加快演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，他堅持穩中求進工作總基調，持續做好「六穩」、「六保」工作，積極擴大國內有效需求，維持經濟運作在合理區間，推動脫貧攻堅，實施鄉村振興策略，鞏固拓展脫貧成果。
新冠疫情發生後，李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，認真貫徹黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大正面成果。
訃告指李克強對人民飽含感情，著力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
2023年3月，李克強從領導崗位上退下來後，他堅決擁護及支持以習近平為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。
訃告指要化悲痛為力量，學習李克強的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。
【16:35更新】國務院前總理李克強在上海病逝，在北京，外交部發言人毛寧今日(27日)在例行記者會回應表示，對李克強同志因突發心臟病不幸逝世，表示沉痛哀悼，新華社已發布消息。有外媒問到李克強的葬禮安排，及會否邀請外國代表來華，毛寧表示請關注稍後發布的訃告，至於外國政要來華以及後續的安排會適時公布。
【09:36更新】新華社及央視新聞今早(27日)報道，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日零時10分在上海逝世，享年68歲。
務實親民形象獲好評 被譽「克強經濟學」
1955年7月出生的李克強是安徽定遠人，1976年加入中國共產黨，在北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，同時擁有法學學士和經濟學博士學歷。李克強於1999年至2003年出任河南省省長，2007年起升任中央政治局常委，並在2008年出任國務院副總理，到2013年再升任總理，到今年3月卸任，交棒給現任總理李強。
李克強擔任國務院總理期間，被形容作風務實，形象親民，聲稱致力推動結構性改革，曾被外媒形容為「克強經濟學」，包括提出「放管服」改革，「放」即簡政放權，降低准入門檻；「管」即創新監管，促進公平競爭；「服」即高效服務，營造便利環境。他亦曾主張在城市發展過程中，給「地攤經濟」一定的空間。
曾直言中國6億人口月入僅1000元人民幣
近年李克強較受關注的言論，可說是他在2020年「兩會」的新聞記者會上，當在中共中央多次強調「脫貧」政策取得重大成就之際，他曾經直言中國當前有6億人口的每個月收入只有1,000元人民幣左右，惹來輿論關注。
另外，李克強卸任總理前夕，他在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，亦引發社群平台各界網友關注，認為是「意有所指」。
今年3月兩會，李克強發表任內最後一份工作報告，談到過去5年中國經濟發展再上新台階，脫貧攻堅任務勝利完成，但也要清醒認識到，中國發展不平衡、不充分問題仍然突出，敦促今年要扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進等，之後他正式交棒給現任總理李強。李克強退出權力舞台後甚少有公開露面，內地網絡8月底流傳李克強參觀莫高窟的影片，顯示李克強笑容滿面，氣色不錯。