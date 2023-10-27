李克強病逝｜官方訃告形容卓越領導人 逝世是重大損失(更新)

【18:50更新】國務院前總理李克強在上海病逝，官方傍晚發表訃告，形容李是黨和國家的卓越領導人，其逝世是黨和國家的重大損失。

訃告指李克強被任命為總理後，面對錯綜複雜的國內外形勢，堅持穩中求進工作總基調，著力完善宏觀調控，堅持對外開放的基本國策，努力建立人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務政府。面對世界變局加快演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，他堅持穩中求進工作總基調，持續做好「六穩」、「六保」工作，積極擴大國內有效需求，維持經濟運作在合理區間，推動脫貧攻堅，實施鄉村振興策略，鞏固拓展脫貧成果。

新冠疫情發生後，李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，認真貫徹黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大正面成果。

訃告指李克強對人民飽含感情，著力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2023年3月，李克強從領導崗位上退下來後，他堅決擁護及支持以習近平為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

訃告指要化悲痛為力量，學習李克強的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。