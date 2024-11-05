李強於進博會開幕禮發表主旨演講　稱是中國擴大開放合作重大舉措

李強說，中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。（央視截圖）

第七屆中國國際進口博覽會在上海開幕，國務院總理李強表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是中國面向世界作出的鄭重承諾，從2018年至今，每年都舉辦進博會，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每屆進博會就是中國與世界的雙向奔赴共同約定。

李強在開幕禮的主旨演講表示，前6屆進博會累積的意向成交額超過4200億美元，今次進博會共有152個國家地區和國際組織，約3500家境外企業參加，其中世界500強和行業龍頭企業達到297家，創歷史新高。

約3500家境外企業參加進博會

李強說，當今世界百年變局加速演進，單邊和保護主義明顯上升，不穩定因素增多，但中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。