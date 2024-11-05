李強於進博會開幕禮發表主旨演講　稱是中國擴大開放合作重大舉措

第七屆中國國際進口博覽會在上海開幕，國務院總理李強表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是中國面向世界作出的鄭重承諾，從2018年至今，每年都舉辦進博會，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每屆進博會就是中國與世界的雙向奔赴共同約定。
李強在開幕禮的主旨演講表示，前6屆進博會累積的意向成交額超過4200億美元，今次進博會共有152個國家地區和國際組織，約3500家境外企業參加，其中世界500強和行業龍頭企業達到297家，創歷史新高。
約3500家境外企業參加進博會
李強說，當今世界百年變局加速演進，單邊和保護主義明顯上升，不穩定因素增多，但中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。
他認為，首先要在堅持重信守諾中更好凝聚共識，而中國一直都是說到做到，包括推動中國關稅水平降至7.3%，並全面落實前6屆進博會上宣布的所有開放措施等。在第二方面，要在堅持互利共贏中，更好拓展開放空間，強調零和博奕，贏者通吃的思維只會阻礙發展前進的步伐，應以合作共贏的態度，推進開放。
李強指中國願意進一步開放市場
李強指出，中國願意進一步開放市場，包括將實施更多單邊開放措施，並將繼續推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域的有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，持續辦好進博會等大型會展。
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他表示，亦要更好擔負開放的使命，強調面對當前全球發展困局，沒有誰可以獨善其身，只有堅定不移開放合作，同舟共濟，才能共促全球發展繁榮。
原文刊登於 香港電台