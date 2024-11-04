2024杭州馬拉松驚傳「低級錯誤」！原本處於領先的埃塞俄比亞選手，因現場工作人員引導錯誤，被肯亞選手後來居上，導致「冠軍變亞軍」痛失3萬美元（約23.3萬港元）獎金。

2024杭州馬拉松在昨天（11月3日）鳴槍開跑，來自20餘個不同國家或地區的近36000名跑步愛好者齊聚。現場影片顯示，在衝刺階段，埃塞俄比亞選跑手Tesfaye Deriba Ketemn處領先位置，肯亞選手Moses Kibet位居第二。但經過現場工作人員指引，埃塞俄比亞跑手跑錯本應轉彎的路線，肯亞選手趁機實現反超。