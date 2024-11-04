2024杭州馬拉松驚傳「低級錯誤」！原本處於領先的埃塞俄比亞選手，因現場工作人員引導錯誤，被肯亞選手後來居上，導致「冠軍變亞軍」痛失3萬美元（約23.3萬港元）獎金。
2024杭州馬拉松在昨天（11月3日）鳴槍開跑，來自20餘個不同國家或地區的近36000名跑步愛好者齊聚。現場影片顯示，在衝刺階段，埃塞俄比亞選跑手Tesfaye Deriba Ketemn處領先位置，肯亞選手Moses Kibet位居第二。但經過現場工作人員指引，埃塞俄比亞跑手跑錯本應轉彎的路線，肯亞選手趁機實現反超。
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肯亞跑手6秒之差取勝
據《九派新聞》報道，最終肯亞跑手Moses Kibet以2:07:47奪冠，Tesfaye Deriba以2小時7分53秒完成，僅6秒之差飲恨，屈居亞軍。值得一提的是，本屆杭馬全程男子組前三名的成績都打破賽事紀錄。
今屆杭州馬拉松，肯亞選手獲得5.4萬美元（約約42萬港元），埃塞俄比亞選手則獲得2.4萬美元（約18.7萬港元）。換言之，埃塞俄比亞選手因工作人員「低級錯誤」，導致損失3萬美元（約23.3萬港元）獎金。
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網民批評主辦單位太業餘
相關新聞引發網友熱議，紛紛批評主辦單位「太業餘」、「好離譜」、「給全世界看笑話了」、「這種應該造成失誤的人補發獎金」，甚至有人拋出陰謀論「故意的，大概率冠軍不是贊助商買股的」。
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