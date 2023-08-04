東北暴雨｜黑龍江高速公路橋梁部分崩塌　網傳汽車剎掣不及墮坑一刻

哈牡高速公路因暴雨發生橋梁塌陷，導致現場2輛汽車被困。（圖／翻攝微博@上游新聞）

綜合內媒報道，哈爾濱市自2日上午開始下起暴雨，截至2日17時，局部累計降水量已達254.5毫米，市區多個路段淹水及膝，導致通行受阻，更有不少車輛拋錨被困水中。2日9時至3日8時，黑龍江省連續發布8次暴雨紅色預警信號，哈爾濱市已要求降下豪雨地區除特殊行業外，停止集會、停課、停業。政府部門要做好防暴雨應急工作，及時轉移危險區域人員。

杜蘇芮颱風環流侵襲北京、河北釀成重災後，2日起降雨重心轉移至東北地區。黑龍江省哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾等地都降下豪大雨，市內多個地區出現嚴重淹水，許多車輛拋錨。3日更傳出哈牡高速公路因暴雨發生橋梁塌陷，導致現場2輛汽車被困。

不清楚車內是否有人被困

《上游新聞》報道，有網友爆料稱，哈牡高速公路筒子溝附近路段3日上午出現坍塌。根據網傳影片，高速公路橋梁坍塌，2輛汽車從塌陷處掉入水中，一輛黑色汽車車頭被淹沒，另一輛白色汽車因來不及剎車，車身直接掉入塌陷的坑洞中，不清楚車內是否有人被困。

據黑龍江高速交警消息，8月3日上午8時50分許，由於哈牡高速公路（雙向）K254公里筒子溝附近路段橋梁部分塌陷，哈牡高速公路K253至K254公里處臨時交通管制，開通時間等待交警部門通知。

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