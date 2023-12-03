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中國
2023-12-03 15:15:13

東航上海飛香港航班現故障訊息備降廈門　機艙座椅劇烈抖動（有片）

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東航上海飛香港航班現故障訊息備降廈門　機艙座椅劇烈抖動（有片）

東方航空MU721航班3日驚傳緊急備降。該飛機於上午8時30分從上海起飛，在飛往香港途中，突然出現故障訊息，於9時59分落地廈門檢查，有網友拍下事發時機艙內畫面，座椅發生劇烈抖動十分嚇人。

機艙內乘客不多

網傳影片中，機艙內乘客不多，放眼望去都是空位，然而座椅顫抖幅度明顯較大，還不停發出碰撞聲響，據《大象新聞》報道，有網友發布消息稱，他的朋友乘坐8點半從上海起飛飛往香港的東方航空MU721航班，飛行途中發動機劇烈抖動，所幸已經成功備降廈門高崎機場，乘客和機組無大礙。

據「飛常準」App顯示，該航班是一架註冊號為B-8970的空客330-343客機，航班號為MU721，備降機場為廈門高崎國際機場，該飛機計劃執行上海至香港航班。

備降原因顯示為飛機維修

東方航空11點通報稱，3日公司上海虹橋至香港一航班飛行過程中出現故障資訊，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於09：59安全落地。公司積極做好旅客服務保障，儘快安排旅客成行。對航班旅客造成的不便，公司深表歉意。

《大象新聞》記者致電東方航空服務熱線，客服表示目前顯示的航班動態是備降到廈門，備降原因顯示為飛機維修影響，還不清楚具體情況：「廈門到香港這一段還沒有起飛，目前看到飛機的機號有變，可能會換飛機，預期到下午3點半起飛」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

該航班於10:00緊急備降廈門進行檢查。（圖／翻攝飛常準App）

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