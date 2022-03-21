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中國
2022-03-21 16:57:46

東航空難｜中國東方航空載有132人客機廣西墜毀 (有片)

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網上影片見到，懷疑客機失事的現場發生山火，冒起陣陣白煙。(網片截圖)

網上影片見到，懷疑客機失事的現場發生山火，冒起陣陣白煙。(網片截圖)

央視報道，指東方航空一架載有132人的波音737客機，由昆明飛往廣西途中，在廣西梧州上空失聯墜毀，據知機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，目前未知傷亡情況。

有民眾拍攝到東航飛機殘骸

從網上傳出的影片所見懷疑是客機失事的現場發生火山，冒出陣陣白煙，遠處亦清晰可見；亦有影片見到，有民眾拍攝到有寫著東方航空的飛機碎片跌落地上，惟未見遇難者的遺體。

東航網頁轉成灰色

據了解，懷疑出事的東方航空客機MU5735 機齡6多，今日下午約1時15分由昆明機場起飛，原定下午3時左右降落廣州白雲國際機場，飛行數據顯示，客機本來一直在約8,800米高度飛行，在下午約2時20分突然失速並急降，與地面失去聯絡。受今次空難影響，東方航空已將網站轉成灰色。

習近平促全力搜救  確保航空運行安全

據央視報道，國家主席習近平對東航客機墮毀作出重要指示，要求全力組織搜救，妥善處置善後，加強民航安全隱患排查，確保航空運行絕對安全。

網上有市民拍攝到出事的東航飛機殘骸。 東航將網站轉成黑白色。(東航網頁截圖)
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