東航空難｜其中一個黑盒尋獲 損毀嚴重

東航墜毀客機上其中一個黑盒已尋獲。(互聯網)

東航MU5735航班墜機第3日，搜索人員今午尋獲其中一個「黑盒」(飛行記錄儀)，但損毀嚴重，暫未能確定是飛行數據記錄器還是駕駛艙話音記錄器。

涉事的波音737-800型號客機裝有兩個黑盒，其中飛行數據記錄器安裝在客艙尾部，在引擎啟動時開始記錄高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度及機組的操作等重要參數，引擎關閉後停止記錄；駕駛艙話音記錄器安裝在貨艙尾部，飛機通電時開始記錄4個通道聲音，分別是機師通道、副機師通道、備用通道及環境聲音通道，斷電後停止記錄。

東航：3名機師表現好 家庭和睦

另外，東航表示，失事飛機2015年6月22日引入，飛機維傷一直嚴格按照維修技術方案進行，技術狀況穩定、正常，起飛前飛機符合維修放行標準和適航要求。東航又指，航班上3名機師的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求，其中機師在2018年1月受聘為B737機型機師，飛行總時數6,709小時，第一副機師飛行總時數31,769小時，第二副機師飛行總時數556小時；3名機師平時表現很好，家庭情況亦比較和睦。

民航事故調查中心則指出，MU5735失事前，航路上天氣適航，無危險天氣，而根據機組與空管單位的地空通話紀錄，MU5735從雲南昆明起飛到突然下降高度之前，機組與空管單位一直保持正常通信聯繫。

東航：停飛波音737-800不代表其必然有安全隱患

此外，東航強調，正全面開展安全隱患大排查，而波音737-800客機停飛，並不代表波音737-800必然存在安全隱患，而是一種遇到突發重大事故後的應急反應，是一種對旅客負責任的行為，一切還是要以調查組的結論為準。