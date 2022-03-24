東航空難｜墜毀區域確定尋回21遇難者遺物　首個黑盒正在分析不排除損壞

東航空難發生至今接近第4日，搜救人員仍在現場搜救生還者及另一個黑盒。(美聯社圖)

東方航空載有132人的MU5735航班空難事件發生接近第4日，東航飛行事故國家應急處置指揮部今日在廣西梧州舉行第4場新聞發布會。會上通報，已基本確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸主要集中在撞擊點周圍半徑約30米左右的核心區域，深約20米，至於尋回的第一部俗稱「黑盒」飛行紀錄儀已於昨晚由專人送達在北京的譯碼實驗室，正在進行數據下載和分析工作，目前不排除存儲單元損壞的可能性。

會上亦通報，截至今午4時，共搜尋到21件遇難者遺物、183件飛機殘骸，以及部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

尋回飛機 引擎葉片及渦輪 等殘骸

中國民航局航安辦主任朱濤在會上指，目前已找到的主要飛機殘骸包括引擎葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，以及駕駛艙內的機組逃生繩、機組手冊殘片和部分機組證件，目前搜索人員仍在現場繼續開展飛機殘骸的搜證工作，為下一步查明事故原因作好基礎。

此外，搜救人員亦在墮機現場的廣西梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一個農田，發現一件疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3米，最寬約10厘米，距離事故核心區域約10多公里。目前搜救重點落在第二個「黑盒」上，惟據央視引述專家分析，指第二個黑盒信號發射器可能受損，現場無法搜尋到黑盒定位信號。