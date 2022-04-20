東航空難｜民航局初步報告：黑盒嚴重受損 數據修復分析進行中

東航MU5735空難發生一個月，中國民航局今日公布調查初步報告，內容包括飛行經過、機組機務人員、適航維修、殘骸分布等資料，大部分與之前公開的資料一樣。至於俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀數據分析，報告稱機上兩部黑盒因撞擊嚴重受損，數據修復和分析工作仍在進行中。

客機檢查一切正常 最後正常陸空通話為下午2時16分

報告指，事發當日3月21日的MU5735當值飛行機組、客艙機組及維修放行人員資質均符合要求，客機適航證件有效，最近一次A檢及C檢(註：飛機檢查維修一般分A、B、C、D檢，檢修力度依次遞增)未超出維修方案規定的檢查時限；當日無故障報告、故障保留，機上無申報為危險品的貨物，沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航飛行高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為下午2時16分。

2時20分55秒雷達警告「偏離指令高度」

客機在當日下午1時16分從雲南昆明長水機場21號跑道起飛，1時27分上升至巡航高度8,900米，2時17分進入廣州管制區；2時20分55秒廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回復。2時21分40秒，雷達最後一次記錄的飛機信息為：標準氣壓高度3,380米，地速1,010千米/小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

將繼續深入識別檢查殘骸 分析飛行數據

飛機墜落位置為廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個山谷，主撞擊點面積約45平方米、深2.7米，現場山林植被有過火痕跡；距主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣，周邊發現主要殘骸包括水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右引擎、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等。所有殘骸已運到專用倉庫清理、識別，按照飛機實際尺寸位置對應擺放，以便後續檢查分析。

中國民航局表示，接下來技術調查組將按相關程序繼續深入展開殘骸識別、分類和檢查，以及飛行數據分析、必要的實驗驗證等調查工作，科學嚴謹查明事故原因。