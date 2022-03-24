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2022-03-24 11:00:00

東航空難｜現場擴大搜索範圍　另一黑盒信號發射器或受損無法定位

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第一個黑盒已經尋回，現時其中一個搜救重點落在第二個黑盒上。(美聯社圖)

第一個黑盒已經尋回，現時其中一個搜救重點落在第二個黑盒上。(美聯社圖)

東方航空載有132人的MU5735空難事件發生超過第3日，至今仍未發現倖存，惟在搜救現場發現部分飛機殘骸、人體組織碎片以及尋回其中一個俗稱「黑盒飛行記錄，現時其中一個搜救重點落在第二個「黑盒」上。據央視報道，目前搜救工作仍在進行，但現場落雨導致土地更泥濘，增加搜救工作難度，目前搜索區域相比核心區擴大超過10倍。央視引述專家分析，指第二個黑盒信號發射器可能受損，現場無法搜尋到黑盒定位信號。

首個尋回黑盒初步判定為駕駛艙話音記錄器  

肇事的東航客機有2個記載飛行數據的黑盒，一個位於駕駛艙內，一個位於機尾第一個黑盒已經尋回，惟外表損毀嚴重，初步判定為駕駛艙話音記錄器。民航事故調查中心主任毛延峰表示，出事客機的兩個黑客都是由美國公司生產，亦有內地航空專家指，事故調查過程可能需時半年到一年。

出事的東航客機為波音737-800客機MU5735航班編號，周一由昆明飛往廣州途中失聯，其後證實在廣西梧州上空墜毀，機上人員一共132人，其中旅客123人、機組9人，網上有片段拍攝到，客機墜落地面一刻，機頭朝下直線墜落，片段中客機機頭沒有解體，現時東航已經停飛所有737-800客機，並啟動應急機制，國家主席習近平亦作出重要指示，要求全力組織搜救及妥善處置善後。

第一個黑盒已經尋回，惟外表損毀嚴重，初步判定為駕駛艙話音記錄器。(美聯社圖) 現場落雨導致土地更泥濘，增加搜救工作難度。(央視截圖) 部分家屬抵達墮機現場。(美聯社圖) 部分家屬抵達墮機現場。(美聯社圖) 附近村民在現場外圍進行路祭。(路透社)
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