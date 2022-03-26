東航空難｜第二個黑盒仍未尋回　王勇：繼續開展拉網式搜尋搜救

載有132人東航MU5735航班空難事故發生接近第6日，墜毀客機的第二個黑盒仍未尋回，救援人員正全力搜索，並繼續尋找生還者。在當地指導事故應急處置工作的國務委員王勇指，要以主要撞擊點為中心，進一步加大有效搜尋搜救力度，擴大半徑範圍，全面組織開展拉網式搜尋搜救。

在廣西梧州墜機現場，應急處置指揮部至今累計出動7,000多人、200多部車、5架直升機及一批搜尋救援設備，搜救人員繼續努力尋找飛機第二個黑盒，大批武警和消防員等未有放棄搜尋幸存者。當局調派一批佩戴了新裝備的林業工作人員，清理植被，令救援工作更順利展開。工作人員隨後以機械挖掘和人工方式，繼續搜索。

多個鄉鎮通告發現殘骸人體組織等須報警

由於救援核心區地形狹長，兩側都是山坡，加上前兩天下雨，現場比較多淤泥，工作人員舉步艱難，以致救援工作難度大增。目前搜索範圍正不斷擴大，包括民航部門的專家組亦到了現場指導救援搜索工作。據報搜尋救助組人員還到了附近地區尋找可能提供線索的攝錄機和目擊者。

在飛機墜毀的梧州市藤縣，多個鄉鎮發布通告，號召幹部群眾報告目擊證人、事故相關影像資料等，通告亦提醒民眾，若果發現疑似飛機殘骸、疑似人體組織等，不要觸碰、移動，要立即報警並上報鎮政府。



