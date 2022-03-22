東航空難｜至今未發現生還者　國務院副總理劉鶴等赴廣西指導善後

中國東方航空一架載有132人的波音737-800客機，昨日下午在廣西梧州墜毀，至今未發現生還者，網上有片段拍攝到，客機墜落地面一刻，機頭朝下直線墜落，片段中客機機頭沒有解體。國家主席習近平已要求全力組織搜救，妥善處置善後，國務院副總理劉鶴和國務委員王勇，昨晚率領有關部門官員到梧州，指導救援、善後處置及事故原因調查工作。

央視報道，事故現場已發現飛機殘骸碎片，但未發現機上失聯人員。墜機地點三面環山，只有一條小路可進入現場，搜救難度大。當地開通無人機移動基站，並啟用一家定點醫院，組建各專科隊伍二百多人做好應急救治準備。同時，當局連夜調集雨衣雨鞋、帳篷、食品等應急物資，全力保障救援。央視又指，墜機事故引發的山火很快被撲熄，山坡上一些樹木有燒過的痕跡，亦能識別到一些飛機殘骸，目前應急、消防等多方力量組成的搜救隊正進行搜救工作。

美運輸安全委員會派代表助查

目前，東航已經停飛所有737-800客機，並啟動應急機制，成立事故調查、家屬援助等9個專項工作小組。此外，美國國家運輸安全委員會(NTSB)亦派出一名高級航空安全調查員，作為美國授權代表，調查有關事故。委員會指，調查將由中國民航局主導，波音、通用電氣和美國聯邦航空總署(FAA)的代表，將擔任技術顧問，並參與調查。

出事的東航客機為波音737-800客機MU5735航班編號，昨日由昆明飛往廣州途中失聯，其後證實在廣西梧州上空墜毀，機上人員一共132人，其中旅客123人、機組9人，部分失事機組成員家屬已抵達東航雲南分公司。