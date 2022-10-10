武漢婦腰痛入院 揭擁4個腎且全部生結石

擁有正常人雙倍的器官——4個腎、4條輸尿管，是好事還是壞事？湖北武漢一名66歲姓吳女子最近一年經常腰酸背痛，以為是老毛病「腰椎間盤突出」變得嚴重，貼膏藥、做物理治療緩解後，就沒有理會，直到半個月前又再腰痛，而且右腰痛得像刀絞一樣，才告知家人，由家人送入當地醫院治理。
長江航運總醫院．武漢腦科醫院泌尿外科醫生初步判斷吳婆婆結石發作後進一步檢查，赫見吳婆婆擁有4個腎，每個腎都有獨立的輸尿管通向膀胱；4個腎都長有直徑超過1.5厘米的結石，右上側輸尿管更出現一顆直徑近2厘米的結石梗阻。
醫生：有4個腎不代表腎功能是常人兩倍
醫生指出，擁有4個腎不代表其腎功能是常人的兩倍，這是人類胚胎發育期間腎臟「分家」成兩個系統所致，總腎功能實際上與正常人一樣，但也比正常人更易出現輸尿管狹窄問題，大量臨床數據顯示，這種「重複腎畸形」患者往往亦有「重複輸尿管畸形」，一旦出現結石，引發腎臟積水及感染的機率是幾何級數增加，並為相關手術增加難度。
吳婆婆除結石外，出現輸尿管擴張積水、多腎臟積水等病症。醫生團隊詳細制定微創手術方案後，為吳婆婆進行鈥激光碎石取石手術，全面清除結石。經過一周治理休養，吳婆婆即將康復出院。
醫生：預防泌尿系統結石 平時多喝水
至於多出來的腎臟和輸尿管是否需要切除，醫生表示，只要功能正常，無明顯臨床症狀，定期做身體檢查就可以。醫生又提醒，預防泌尿系統結石，重在日常養護，平時多喝水，飲食均衡；易生結石或有結石病史的人，應避免高植物蛋白、高脂肪飲食，嚴格控制攝入含豐富鈣、草酸的食物。一旦出現原因不明的持續腰部脹痛及放射痛，應及時到醫院求醫。