武漢婦腰痛入院 揭擁4個腎且全部生結石

擁有正常人雙倍的器官——4個腎、4條輸尿管，是好事還是壞事？湖北武漢一名66歲姓吳女子最近一年經常腰酸背痛，以為是老毛病「腰椎間盤突出」變得嚴重，貼膏藥、做物理治療緩解後，就沒有理會，直到半個月前又再腰痛，而且右腰痛得像刀絞一樣，才告知家人，由家人送入當地醫院治理。

長江航運總醫院．武漢腦科醫院泌尿外科醫生初步判斷吳婆婆結石發作後進一步檢查，赫見吳婆婆擁有4個腎，每個腎都有獨立的輸尿管通向膀胱；4個腎都長有直徑超過1.5厘米的結石，右上側輸尿管更出現一顆直徑近2厘米的結石梗阻。