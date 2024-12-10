武當山中醫館傳秘方治癌增至30死 創辦人被控「鼓吹抗癌秘方」

治百癌神藥，沒想到成了催命符！湖北武當山藥王谷中醫館「秘方抗癌爭議」，如雪球越滾越大。一名患者家屬爆料，在該中醫館就診的患者中，死亡人數從15人增至30人。有人在吃完秘方藥後，十多天後便死亡。
湖北十堰市武當山藥王谷中醫館，聲稱有治癌秘方能醫百癌，藥費加上診療費每月要花近1.7萬人民幣（約1.8萬港元）。而藥王谷抗癌中心的創辦人吳鵬飛，被控「鼓吹抗癌秘方」，虛假宣傳抗癌治癒率超過80%。
據《大河報》等綜合報道，患者家屬王曉英介紹，截至12月5日晚間，根據她統計，包括其哥哥在內，在藥王谷就診過的患者中，去世人數從之前的15人增至30人。
食秘方藥後 最快十多日去世
有患者在吃了藥王谷的「秘方藥」後，最快十多天後死亡。家屬並向媒體提供了詳細的名單、住家地址及聯繫方式，以及在藥王谷拿藥的時間，但這份名單尚未得到官方部門證實。
王曉英與其他病人家屬溝通後發現，不管甚麼癌症，患者都會先接受7天梅花灸治療，然後中醫診脈後取秘方藥，回家服藥。
王曉英說，選擇相信了吳鵬飛後，病人沒有優先選擇化療，或者中斷了在醫院的正規治療，選擇去藥王谷，最終延誤治療時機，病情迅速惡化。
一名患者家屬表示，其岳母罹患卵巢癌，買了藥王谷的祕方藥，吃到第三天劇烈疼痛、加上嘔吐、血便等症狀，堅持吃了21天左右，身體逐漸惡化。本來還能自理，但吃藥後便臥床不起，7月13日離世。
「中醫世家」名醫疑造假
而藥王谷中醫館中，最紅的名醫是68歲的侯元祥，廣告介紹他是教授，還出身中醫世家，家族六代行醫。但患者家屬爆料，「侯神醫」父親是木匠、祖父是石匠，和「中醫世家」根本拉不上關係。
另外「侯神醫」被抓時坦承，網路上說他是中國醫學院教授、國際醫學博士的簡歷都是造假的，更誇張的是他根本沒有中醫的醫師資格證，都還在自學階段。而賣的「祕方神藥」，其實是自製配方的假藥，完全沒有通過國家相關部門認證。
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