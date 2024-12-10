武當山中醫館傳秘方治癌增至30死 創辦人被控「鼓吹抗癌秘方」

據《大河報》等綜合報道，患者家屬王曉英介紹，截至12月5日晚間，根據她統計，包括其哥哥在內，在藥王谷就診過的患者中，去世人數從之前的15人增至30人。 食秘方藥後 最快十多日去世 有患者在吃了藥王谷的「秘方藥」後，最快十多天後死亡。家屬並向媒體提供了詳細的名單、住家地址及聯繫方式，以及在藥王谷拿藥的時間，但這份名單尚未得到官方部門證實。 王曉英與其他病人家屬溝通後發現，不管甚麼癌症，患者都會先接受7天梅花灸治療，然後中醫診脈後取秘方藥，回家服藥。 王曉英說，選擇相信了吳鵬飛後，病人沒有優先選擇化療，或者中斷了在醫院的正規治療，選擇去藥王谷，最終延誤治療時機，病情迅速惡化。