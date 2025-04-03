來往澳門至馬德里貨運包機首航　澳門國際機場稱具戰略意義

澳門國際機場首次開拓至歐洲的跨境電商物流服務，將貨運服務由目前的東南亞、中東和美洲，延伸至西班牙馬德里，進一步完善機場全貨運網絡，為粵港澳大灣區跨境電商貨物運輸，提供多一個琴澳物流新模式的選擇方案。
當局表示新航線是澳門國際機場今年的重點項目
埃塞俄比亞航空所準備的首航貨運包機，朝早約8時降落澳門國際機場。埃塞俄比亞駐華大使、澳門中聯辦、外交部公署駐澳專員辦公室代表及澳門政府官員等出席首航儀式。包機完成裝貨後，在兩個多小時後再起航，飛往歐洲西班牙馬德里，預計航程14小時。
澳門國際機場專營股份有限公司物流暨通用航空發展部總監胡漢新表示，航線成功開通具有戰略意義，既體現澳門在國家一帶一路節點航空港口上的重要性，也可積極鼓勵航空公司未來開通至葡語國家以及非洲的航綫，更好運用澳門開放的自由航權，體現澳門「一國兩制」的優勢。
當局表示，新航線是澳門國際機場今年的重點項目，計劃每星期有2班直飛歐洲的定期包機，包括出口玩具、小家電、傢俬、電子、服裝及美妝產品至歐洲各國，部分會經馬德里轉運至南美的哥倫比亞、秘魯、巴西和智利等國家。此外，亦可經同一物流線進口生鮮水果、鮮花和水產。當局預計每年可為澳門帶來超過2萬噸的跨境貨運吞吐量，豐富澳門服務業的選擇。
原文刊登於 香港電台