汕頭知名「玉蕾橄欖菜」原材料路邊浸泥水傳惡臭　監管局查封產品(多圖)

內媒近日揭發，知名醃橄欖菜品牌「玉蕾橄欖菜」在廣東汕頭的製作過程髒亂不堪。芥菜隨意堆放在路邊，由於剛下過雨，不平整的路面積著雨水，混著泥土，蔓延到菜的底部。走近可以發現，這些菜葉中，混雜著一次性飯盒、煙頭和塑料袋，不少菜葉已經發黑，散發著陣陣腐臭，用木棍攪開後，可見蒼蠅在芥菜上方飛。對此，該企業工作人員亦直認不諱，並指要放在路邊曬乾才好存放，又不以為然表示：「全天下都是這樣做啦！」

企業工作人員直認不諱

報道指，經過連續多日觀察發現，這堆看似毫無用處的「垃圾」，卻是製作潮汕美味「橄欖菜」的原材料，接下來它們可能將經過鹽漬、封存發酵、洗鹽退淡、切碎、脫水、橄欖油煮等工序，搖身一變成為包裝精美的「橄欖菜」，流入市場。