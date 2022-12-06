江澤民遺體八寶山火化 習近平胡錦濤送別

前國家主席江澤民追悼大會今早10時舉行，全國默哀3分鐘，公共娛樂停止一天。江澤民遺體已於昨日上午在北京八寶山革命公墓火化，國家主席習近平、國務院總理李克強等黨和國家領導人，以及前國家主席胡錦濤，去到停放靈柩的中國人民解放軍總醫院送別江澤民。

央視報道，昨早10時20分，江澤民靈柩由8名禮兵抬起，在習近平等人護送下送上靈車；10時30分，在習近平等黨和國家領導人，治喪委員會辦公室成員及江澤民親屬的護送下，靈車徐徐駛向八寶山革命公墓；10時50分，靈車駛入八寶山革命公墓，習近平等及江澤民親屬向江澤民作最後訣別。報道又指，首都各界民眾沿途送別江澤民。

根據「江澤民同志治喪委員會」公告，江澤民不舉行遺體告別儀式，而今早10時舉行的追悼大會有現場直播，各地都應組織黨員、幹部及民眾收看，追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。公告又指，追悼大會當日，全國及中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗誌哀，停止公共娛樂一天。