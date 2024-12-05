江蘇公園長椅焊鋼管防工人睡覺　被批「本末倒置」急拆

網友：偌大的城市容不下一個睡覺的人

從網友上傳影片中，可以清楚看見公園長椅上新安裝上ㄇ型鐵製扶手，將長椅分隔成一個個單人座，影片拍攝者先是忍不住調侃「用來健身」，接著指稱是為了防止日結粗工群起躺在長椅上睡覺，影響市容。

相關影片在網路流傳，引發網友熱議，「偌大的城市，容不下一個睡覺的」、「口口聲聲說要以人為本，服務意識是一點也沒有」、「一點人情味沒有」、「如果不是無奈，誰又願意露宿街頭」。