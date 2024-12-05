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中國
2024-12-05 17:30:00

江蘇公園長椅焊鋼管防工人睡覺　被批「本末倒置」急拆

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江蘇公園長椅焊鋼管防工人睡覺　被批「本末倒置」急拆

江蘇一公園長椅焊鋼管防止民眾躺睡。（圖／翻攝貓頭鷹視頻）

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內地網友日前爆料，江蘇昆山震川好人公園為防有人在座椅上睡覺，影響市容，將長椅全部焊上鋼管，引發輿論批評本末倒置，官方為滅火連夜拆除，不料又挨罵浪費公帑。

網友：偌大的城市容不下一個睡覺的人

從網友上傳影片中，可以清楚看見公園長椅上新安裝上ㄇ型鐵製扶手，將長椅分隔成一個個單人座，影片拍攝者先是忍不住調侃「用來健身」，接著指稱是為了防止日結粗工群起躺在長椅上睡覺，影響市容。

相關影片在網路流傳，引發網友熱議，「偌大的城市，容不下一個睡覺的」、「口口聲聲說要以人為本，服務意識是一點也沒有」、「一點人情味沒有」、「如果不是無奈，誰又願意露宿街頭」。

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官方連夜拆除再激民憤

據《澎湃新聞》報道，昆山開發區青陽城市管理辦事處4日發佈情況通報，稱經查線民反映情況屬實，公園長椅上安裝的隔斷扶手現已連夜全部拆除。文中表示，感謝線民朋友監督和市民朋友對城市管理的積極參與，下一步，將加強轄區內公共設施管理，給予相關人員切實關愛和幫扶，共同營造和諧美好的城市環境。

官方本以為此舉可杜悠悠眾口，不料反再次激起民眾怒嘲，「一裝一拆，兩個工程款到賬」、「有些人過年的腰包就鼓起來了」、「這是嫌自己經濟太好了」、「誰拍板誰把這筆錢出了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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