江蘇公園長椅焊鋼管防工人睡覺　被批「本末倒置」急拆

內地網友日前爆料，江蘇昆山震川好人公園為防有人在座椅上睡覺，影響市容，將長椅全部焊上鋼管，引發輿論批評本末倒置，官方為滅火連夜拆除，不料又挨罵浪費公帑。
網友：偌大的城市容不下一個睡覺的人
從網友上傳影片中，可以清楚看見公園長椅上新安裝上ㄇ型鐵製扶手，將長椅分隔成一個個單人座，影片拍攝者先是忍不住調侃「用來健身」，接著指稱是為了防止日結粗工群起躺在長椅上睡覺，影響市容。
相關影片在網路流傳，引發網友熱議，「偌大的城市，容不下一個睡覺的」、「口口聲聲說要以人為本，服務意識是一點也沒有」、「一點人情味沒有」、「如果不是無奈，誰又願意露宿街頭」。
官方連夜拆除再激民憤
據《澎湃新聞》報道，昆山開發區青陽城市管理辦事處4日發佈情況通報，稱經查線民反映情況屬實，公園長椅上安裝的隔斷扶手現已連夜全部拆除。文中表示，感謝線民朋友監督和市民朋友對城市管理的積極參與，下一步，將加強轄區內公共設施管理，給予相關人員切實關愛和幫扶，共同營造和諧美好的城市環境。
官方本以為此舉可杜悠悠眾口，不料反再次激起民眾怒嘲，「一裝一拆，兩個工程款到賬」、「有些人過年的腰包就鼓起來了」、「這是嫌自己經濟太好了」、「誰拍板誰把這筆錢出了」。
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