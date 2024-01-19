江蘇大學生夜闖舊火車站打卡　爬車頂取景觸高壓電全身50%燒傷

在江蘇南京念書的一名大三男學生，11日和兩名朋友相約，到南京西站火車站內「打卡拍照」，沒想到他爬上列車頂部取景時，卻被高壓電擊中，造成全身50%燒傷，送到深切治療部急救中。

保留當年樣貌有懷舊風

據內媒報道，該名男大生和兩名友人，在網上看到一些介紹南京西站的影片，內容提到車站已經停用，但依舊保留當年樣貌，有一股懷舊風，還被稱為是「網紅打卡地」，甚至出現許多教學如何偷偷進站的「攻略」。

於是在11日晚上，三人從西站一側經過一段施工路段，接着通過一個鐵門進入站內，在車站內晃了一圈後，他們發現到月台旁停着一列老式綠皮火車，男大生打算爬到車廂頂部，讓友人替他拍照，結果上去後人都還沒站起來，就觸電墜落，身上衣服甚至着火了。