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中國
2023-12-18 16:25:41

江蘇女子火鍋店打邊爐　鍋底驚見生鏽小刀　塑膠柄煮到彎

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江蘇一名女子吃火鍋，竟撈到一把生鏽小刀。（圖／翻攝微博「極目新聞」）

天氣凍大家都愛吃火鍋，但吃到這樣的火鍋的確令人反胃！內地江蘇一名女子到火鍋店打邊爐，沒想到從鍋裡發現一把生鏽小刀，塑膠刀柄還被煮到彎掉。

據《極目新聞》報道，江蘇省常州市一名女子12月16日在社交平台上傳影片，投訴自己在火鍋店用餐時，從鍋中撈到一把生銹小刀，引發網友關注。

根據影片中的畫面，一名女子用筷子從火鍋湯底裏撈到一把小刀，綠色的塑膠刀柄已經高溫湯底燙至彎曲，更噁心的是這刀片已經生銹，上面還沾着不少油湯。

上傳影片的女子表示，這火鍋她吃了不少，直到小刀浮上湯面才發現不對勁。令她不滿的是，當時叫來店員詢問狀況，對方無言不知所措，要叫老闆來處理，竟回說老闆已經下班回家了。女子隨即要求全額退費及賠償要求，疑似因為老闆不在遭到拒絕。憤而將影片上傳影片投訴。

女子還在爆料影片下留言，說自己吃完沒多久，就不舒服住院了。

爆料女子表示自己吃完不久, 就不適住院。（圖／翻攝微博「極目新聞」）

火鍋店承認失誤

12月17日火鍋店經理喻先生表示，「最近就是來了個新員工，一個年輕姑娘，她割開火鍋湯底真空包時的時候，不小心把刀子掉進去了。」查清確實是他們自己的失誤，也第一時間向女子賠禮道歉，並給予全額退費。

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消息一出，許多網友議論紛紛，「啥問題都新員工」、「切底料用生鏽小刀嗎」、「刀柄都燙軟了，塑料有毒物質會不會滲入食物」、「再晚點發現，估計這刀柄也要被煮沒了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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