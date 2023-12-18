江蘇女子火鍋店打邊爐　鍋底驚見生鏽小刀　塑膠柄煮到彎

天氣凍大家都愛吃火鍋，但吃到這樣的火鍋的確令人反胃！內地江蘇一名女子到火鍋店打邊爐，沒想到從鍋裡發現一把生鏽小刀，塑膠刀柄還被煮到彎掉。

據《極目新聞》報道，江蘇省常州市一名女子12月16日在社交平台上傳影片，投訴自己在火鍋店用餐時，從鍋中撈到一把生銹小刀，引發網友關注。

根據影片中的畫面，一名女子用筷子從火鍋湯底裏撈到一把小刀，綠色的塑膠刀柄已經高溫湯底燙至彎曲，更噁心的是這刀片已經生銹，上面還沾着不少油湯。