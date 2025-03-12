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2025-03-12 16:05:00

江蘇工業園區疑化工品爆炸紫煙沖天　4死4傷（有片）

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江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事故現場升起紫色濃煙。（大風新聞）

江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事故現場升起紫色濃煙。（大風新聞）

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3月11日江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事發現場升起紫色濃煙，疑是化工製品爆炸。據當地官方昨日通報，事故造成最少4死4傷。

據多家傳媒報道，3月11日下午，有網傳影片顯示，江蘇省泰州市一工業園區內發生爆炸並發出巨響，距離2公里外的門窗也出現震動。事發後，現場升起罕見的紫色濃煙，疑似為化工製品爆炸所致。事故發生後，當地消防應急部門前往現場處置。

3月11日下午，江蘇惠利生物科技有限公司發生燃爆事故，造成4死4傷。（大風新聞） 3月11日下午，江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事故現場升起紫色濃煙。 3月11日下午，江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事故現場升起紫色濃煙。（大風新聞）

據「華商報大風新聞」透過衛星地圖比對現場照片發現，爆炸發生地疑為泰州市高港區高永工業園區內的江蘇惠利生物科技有限公司。據官網介紹，公司創立於2003年，是一家致力於發展生技及健康產業事業的高新技術企業，位於江蘇省泰州市高港區永安洲鎮高永化工集中區，包括中試車間、甲類工業廠房、發酵車間、後提取車間、公用工程及危險品倉庫等。

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高港區緊急管理局3月12日凌晨發布情況通報稱3月11日下午3時30分，江蘇惠利生物科技有限公司發生一起燃爆事故。事故現場救援已結束，共造成4人死亡，4人受傷，傷員救治、善後處置、事故調查等工作正在進行中。經監測，事故未對週邊環境造成次生影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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