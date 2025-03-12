江蘇工業園區疑化工品爆炸紫煙沖天　4死4傷（有片）

3月11日江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，事發現場升起紫色濃煙，疑是化工製品爆炸。據當地官方昨日通報，事故造成最少4死4傷。 據多家傳媒報道，3月11日下午，有網傳影片顯示，江蘇省泰州市一工業園區內發生爆炸並發出巨響，距離2公里外的門窗也出現震動。事發後，現場升起罕見的紫色濃煙，疑似為化工製品爆炸所致。 事故發生後，當地消防應急部門前往現場處置。

據「華商報大風新聞」透過衛星地圖比對現場照片發現，爆炸發生地疑為泰州市高港區高永工業園區內的江蘇惠利生物科技有限公司。據官網介紹，公司創立於2003年，是一家致力於發展生技及健康產業事業的高新技術企業，位於江蘇省泰州市高港區永安洲鎮高永化工集中區，包括中試車間、甲類工業廠房、發酵車間、後提取車間、公用工程及危險品倉庫等。