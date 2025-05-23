江蘇男便秘4個月如懷孕　開刀切出兩米長「巨蟒」結腸

南京江北醫院普外科副主任劉宗航受訪表示，柏先生這次因病情特別嚴重：「正常的結腸大概3到5厘米，他的結腸直徑大概30厘米。」其平躺手術台上腹部嚴重隆起，如十月懷胎孕婦：「整個腸子在肚子裏面，盤起來的就像一個蟒蛇一樣，那麼可能有兩三米」。

據《荔枝新聞》報道，柏先生今年40歲，一直有便秘問題，此前檢查出患有先天性巨結腸症，然因恐懼手術和造口，一直採取保守治療方式，但是越拖越嚴重，致長達4個月沒能解便，終於受不了決定動刀。

長期便秘可引發結腸擴張

劉宗航表示，結腸主要是一個吸收水分跟排便功能，患者疾病拖延太久，結腸已嚴重病變，失去了正常的結構及功能。如果再不手術恐有生命危險。經過3個小時手術，腹中10多公斤、2米多長的壞死結腸被取出。目前，在造口、營養多學科的護理下，柏先生恢復良好。

據悉，巨結腸主要表現為腸腔擴張、腸道功能紊亂，嚴重時可引發腸梗阻、感染甚至腸破裂，危及生命。其病因多樣，包括先天性因素、各類便秘、腸道病變、神經源性疾病等，其中長期便秘引發的繼發性結腸擴張最為常見。

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