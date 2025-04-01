江蘇5歲女童頭髮捲遊樂設施　頭皮被扯開13厘米頭骨外露(有片)

內地江蘇省杭州市1名女士近日向媒體反映，其5歲女兒月初在杭州拱墅區一個兒童樂園遊玩期間，頭髮遭設施捲入，造成頭皮撕裂，傷口長達13厘米，當場頭骨外露、血流如注，但指，負責人處理態度消極，當下沒有馬上叫救護車，至今也沒有賠償完畢。

綜合《1818黃金眼》等內地媒體報道，杭州市尹女士於3月初，帶其5歲女兒到拱墅區「妙貝星棒棒糖」兒童樂園遊玩，其中一個設施可以左右移動，很多小朋友都會趴上去玩，自己的女兒也不例外，詎料孩子趴上去不過幾秒鐘的時間，頭髮就遭設施捲入，頭皮當場被狠狠扯開，傷口長達13厘米，頭骨直接外露，血流如注，痛得女兒哇哇大叫，送院後足足縫了20針，醫藥費1.5萬元，還留下嚴重心理創傷，目前仍無法上學。尹女士指控，當時現場有許多工作人員，發現女童受傷後卻沒有任何處置，就連急救電話也是自己打的，園內的醫藥箱更缺乏急救用品。他們用盡千方百計找到兒童樂園的老闆，對方承諾墊付醫藥費，並陸續分2筆支付，但總共只給了1.2萬元，還沒付清。