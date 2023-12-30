河南一家八口住旅館229天日繳1000元　聲稱好划算準備住一輩子

河南南陽有女子1家8口已入住酒店長達229天， 1間套房、2間雙人房，每天房費1,000元人民幣（約1,103港元），自稱不用繳停車費、水電費「很划算」，還準備一輩子住下去。

不用額外支出停車費、暖氣費、水電費

網傳影片中，女子自稱一家8口已入住酒店 229 天，總共開了一間套房（含獨立起居區、臥室和浴室）以及兩個標間（為單人床2個或雙人床1個，另配一浴室），使用面積達到 90 平方米，每天房費為1000元人民幣。

綜合內媒報道，女子表示原本是租房居住，當初入住酒店是因為家中親戚都聚在一起，想要享受一下旅遊樂趣，他們認為酒店環境和設施都非常完善，而且不需要擔心租房時遇到的各種麻煩，另外也不用額外支出像是停車費、暖氣費、水電費等費用，讓他們覺得非常舒適和方便，全家人都很喜歡「蝸居」的感覺，「很幸福、很划算」，聲稱打算一輩子住酒店。