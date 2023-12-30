河南一家八口住旅館229天日繳1000元　聲稱好划算準備住一輩子

河南南陽有女子1家8口已入住酒店長達229天， 1間套房、2間雙人房，每天房費1,000元人民幣（約1,103港元），自稱不用繳停車費、水電費「很划算」，還準備一輩子住下去。
不用額外支出停車費、暖氣費、水電費
網傳影片中，女子自稱一家8口已入住酒店 229 天，總共開了一間套房（含獨立起居區、臥室和浴室）以及兩個標間（為單人床2個或雙人床1個，另配一浴室），使用面積達到 90 平方米，每天房費為1000元人民幣。
綜合內媒報道，女子表示原本是租房居住，當初入住酒店是因為家中親戚都聚在一起，想要享受一下旅遊樂趣，他們認為酒店環境和設施都非常完善，而且不需要擔心租房時遇到的各種麻煩，另外也不用額外支出像是停車費、暖氣費、水電費等費用，讓他們覺得非常舒適和方便，全家人都很喜歡「蝸居」的感覺，「很幸福、很划算」，聲稱打算一輩子住酒店。
遭網民質疑為擺拍炒作
對此，有網友表示一天1000元人民幣的花費並不便宜，且8口人擠在酒店也不舒服，還有網友質疑該影片是擺拍炒作，「一天1000一個月也要三萬塊，這比租房還貴，哪裏划算了」、「一天房費1000，然後已經住了229天，意味着光房費已經花了二十多萬了，再加上吃飯，一年光這兩項就要3，40萬了，這啥家庭啊」、「我覺得還是得有自己的家吧 這樣才比較安心」、「房子賣了還能換錢，酒店住完了啥也沒有」。
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