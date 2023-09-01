河南一高中將涉歧視網文當教材　批新生兒劇減與現代女人「有絕對的關係」

記者鄒慈芸／綜合報道
河南一間高中的閱讀教材出現了等涉對女性不友好的句子，讓不少人批評，學生閱讀的教材不應出現如此帶有歧視內容。
指不少粉絲不惜裸貸甚至陪睡
根據網友拍下的照片，河南信陽市第二高級中學的語文閱讀教材，有一篇標題為《西安演唱會事件應該引起我們高度的警惕和反思》的文章，文章內容主要在講述，在北方鬧水災的時候，有三個小孩卻在西安開起了演唱會，為了看演唱會，黃牛更是將價格炒到了幾千甚至幾百萬一張。
此外，文章還提到，不少狂熱粉絲為了一睹偶像風采，不惜裸貸（借款人手持身份證的裸體照片）甚至陪睡，還有一些女孩拿與男友結婚的錢，只為看演唱會。
指許多女孩低工資卻要求男方有車有房
不僅如此，文章還敘述，許多女孩只關心的是秋天的第一杯奶茶是誰給自己買，自己只懂得享受，工資只有2000多，卻要求男方有車有房，還不能與對方的父母一起住，將所有的重擔全部都丟給男生，最後更直言「新生兒斷崖式下跌，與現代女人也有絕對的關係」。
對於這些對女性存在明顯偏見的字詞，許多人感到相當不滿，對此，信陽市二高出面回應，文章的發布人為學校一名教師，他在選編學生閱讀分析材料時，雖主觀上想以社會熱門話題當素材，教育學生樹立正確價值觀，但卻不夠嚴謹，未對網上自媒體文章進行有效辨識，對由此引發的爭議深表歉意。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章