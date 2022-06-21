河南地產商奇招賣樓 小麥大蒜當首期

內地樓市低迷，河南房地產龍頭「建業集團」為促銷當地兩個新樓盤，分別推出「小麥換房」、「大蒜換房」活動，以高於市價收購小麥和大蒜，最高可分別「折現」16萬元(人民幣，下同)及10萬元作為首期，佔樓價約兩成。據報「大蒜換房」推出16天以來，已收購約86萬斤大蒜，成交30個單位；「小麥換房」昨日才推出，暫未有成交，但收到大量查詢。
樓盤廣告聲稱「為農民謀福利」
「大蒜換房」樓盤位於開封市杞縣，已封頂，建業方面宣稱「今年買，今年住」，又指今次活動是「為杞縣蒜農謀福利」、「愛心助農，輕鬆安家」，因為今年蒜價「有降無升」，市場收購價每斤最高得1.5元左右，但活動以每斤5元收購。售樓處職員則介紹，兌換上限是樓價的兩成，大蒜不分等級，一律以每斤5元收購，不用拖過去售樓處，只需在指定地方交易、結算。
「小麥換房」樓盤則位於商丘市民權縣，為樓花，預計2024年6月入伙。建業方面同樣聲言，今次活動是「值此小麥豐收之際，為民權縣農民謀福利，愛心助農，輕鬆置家」，以每斤2元收購小麥，上限16萬元。該樓盤的銷售顧問指出，「現在小麥市場價是1.5元一斤，我們收購的是2塊，基本上是給你們補貼5毛的」。
內地網民：城裡人不夠割 忽悠農民接盤
內地網民紛紛揶揄地產商「這招高啊」、「看出來是缺糧食了」、「一邊賣房一邊炒現貨」、「歷史倒退到以物易物的時代了麼」。有網民就質疑，「城裡人不夠割了，忽悠農民接盤呢」、「這種小縣城的房子都賣不出去了，等農民賣了糧貸了款，房子很大可能就爛尾了」、「它的首付就是降價空間，收到多少小麥和大蒜都是賺的，人家盯著的是你貸款的部分」、「次貸危機不就是這麼來的麼」。
還有網民認為，「變相降價去庫存，明著降不讓啊」、「買家又不是傻子，有利可圖就賣糧頂首付，雙方都找到銷售途徑，挺好啊。說爛尾樓的，不賣糧給現金一樣會爛尾，跟交易方式無關。個人認為這點子不錯」。