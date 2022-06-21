河南地產商奇招賣樓 小麥大蒜當首期

內地樓市低迷，河南房地產龍頭「建業集團」為促銷當地兩個新樓盤，分別推出「小麥換房」、「大蒜換房」活動，以高於市價收購小麥和大蒜，最高可分別「折現」16萬元(人民幣，下同)及10萬元作為首期，佔樓價約兩成。據報「大蒜換房」推出16天以來，已收購約86萬斤大蒜，成交30個單位；「小麥換房」昨日才推出，暫未有成交，但收到大量查詢。

樓盤廣告聲稱「為農民謀福利」

「大蒜換房」樓盤位於開封市杞縣，已封頂，建業方面宣稱「今年買，今年住」，又指今次活動是「為杞縣蒜農謀福利」、「愛心助農，輕鬆安家」，因為今年蒜價「有降無升」，市場收購價每斤最高得1.5元左右，但活動以每斤5元收購。售樓處職員則介紹，兌換上限是樓價的兩成，大蒜不分等級，一律以每斤5元收購，不用拖過去售樓處，只需在指定地方交易、結算。

「小麥換房」樓盤則位於商丘市民權縣，為樓花，預計2024年6月入伙。建業方面同樣聲言，今次活動是「值此小麥豐收之際，為民權縣農民謀福利，愛心助農，輕鬆置家」，以每斤2元收購小麥，上限16萬元。該樓盤的銷售顧問指出，「現在小麥市場價是1.5元一斤，我們收購的是2塊，基本上是給你們補貼5毛的」。