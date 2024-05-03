河南大學大禮堂失火毀90年歷史建築 校方：無比痛心自責(有片)

位於開封市的河南大學明倫校區大禮堂昨晚（2日）11時多失火，網傳圖片顯示現場幾乎被大火吞噬，其四周疑似包裹有施工所用的建築安全防護網，由於其為全國重點文保單位河大近代建築群的一部分，有90年歷史價值，引發輿論普遍關注，開封消防官方及後通報，現場無人員被困，火勢已被控制。數輛消防車今早(3日)仍於周圍噴水，大禮堂房頂已經基本坍塌，被火燒過的建築呈焦黑狀。

河南大學微博發布通報稱，在修繕施工期間的河南大學明倫校區大禮堂發現火情。經消防人員全力撲救，火災被撲滅，無人員傷亡，相關部門已介入調查。校方表示，「對於此次火災，我們無比痛心、自責，向全體師生、校友以及關心學校的社會各界表示深深歉意。」

當地傳媒報道，該大禮堂已施工近4個月，起火原因疑似是有施工隊人員在禮堂內部休息，具體原因還在調查中。「本來禮堂應該安有煙感設施的，但在裝修就沒有。」河南大學明倫校區一工作人員稱，自己聽到了消防車的聲音才知道是著火了， 「起火時間大概是昨晚（2日）10點多，11點多有消防車來了。」

校友痛心 前黨委書記稱「今夜校殤」

許多河南大學校友發文表示悲痛和傷心，河南大學前黨委書記盧克平在社交媒體上發文表示：「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆！」