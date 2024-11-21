河南女分手20年　房產證驚見前男友名　心寒稱「預謀多年的騙局」(有片)

內地河南省近日發生一宗撲朔迷離的事件，一名未婚女子多年前買樓時，將手續全權委託當時的男友辦理，至近日她想賣樓，到政府機關申請列印房產證明書時，才驚見政府檔案上不僅出現這名分手已20年的前男友名字，登記的關係還是「夫妻」、「房產共有人」。更令人心寒的是，當她依照當年前男友填寫的資料尋求公安幫助時，再揭發當年男友的身分疑有造假嫌疑。
綜合《都市報道》、《極目新聞》等內地媒體報道，河南省鄭州市一名未婚的沈女士，近日準備賣掉20年前買入的一層樓，到房屋管理局打印房屋產權證明書時，才發現這間由她獨資購買的房產竟然多了一個共同擁有人，填寫的不但是她當年前男友的名字，與她登記的關係更竟然是「夫妻」。沈女士指出，2004年時她與這名前男友還在交往，當時透過前男友的一位朋友買樓，她出於信任，將所有手續委託這名前男友辦理，她則從未經手。後來2人感情生變，分手後就此失去聯絡。如今她要賣樓，但是由於沒有這位「共有人」前男友的簽名，房產無法過戶，就連當初登記文件上的簽名都不是她的筆跡，令她求助無門。
事主：感覺自己掉進一場多年前預謀好的騙局
鄭州市房產管理局的工作人員表示，由於事情發生年代久遠，針對沈女士反映的狀況，他們無法查詢到流程上有甚麼問題；對於她當年本人有無到場辦理手續，也無人能證明，如果她對文件上的簽名真實性有疑義，可以申請筆跡鑑定，再走法律程序申訴。沈女士表示，她曾到法院尋求起訴這名前男友，但法院通知，事件已經超過20年追訴期，無法受理。她根據前男友在房管局填寫的地址求助當地公安機關，卻被告知前男友填寫的地址根本不存在，身分有造假嫌疑。她感覺自己早已掉進一場多年前就預謀好的騙局，若非近日要賣樓，可能永遠不會發現這件事，如今想起來：「被蒙在鼓里20年，沒想到他是這樣的人，感覺非常可怕。」