河南女分手20年　房產證驚見前男友名　心寒稱「預謀多年的騙局」(有片)

內地河南省近日發生一宗撲朔迷離的事件，一名未婚女子多年前買樓時，將手續全權委託當時的男友辦理，至近日她想賣樓，到政府機關申請列印房產證明書時，才驚見政府檔案上不僅出現這名分手已20年的前男友名字，登記的關係還是「夫妻」、「房產共有人」。更令人心寒的是，當她依照當年前男友填寫的資料尋求公安幫助時，再揭發當年男友的身分疑有造假嫌疑。

綜合《都市報道》、《極目新聞》等內地媒體報道，河南省鄭州市一名未婚的沈女士，近日準備賣掉20年前買入的一層樓，到房屋管理局打印房屋產權證明書時，才發現這間由她獨資購買的房產竟然多了一個共同擁有人，填寫的不但是她當年前男友的名字，與她登記的關係更竟然是「夫妻」。沈女士指出，2004年時她與這名前男友還在交往，當時透過前男友的一位朋友買樓，她出於信任，將所有手續委託這名前男友辦理，她則從未經手。後來2人感情生變，分手後就此失去聯絡。如今她要賣樓，但是由於沒有這位「共有人」前男友的簽名，房產無法過戶，就連當初登記文件上的簽名都不是她的筆跡，令她求助無門。