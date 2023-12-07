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中國
2023-12-07 15:45:10

河南女稱父親骨灰被弄丟後殯儀館「給盒新的」了事　母親激到心臟病發

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河南殯儀館弄丟父親骨灰後改口擺錯位「給盒新的」　事主：媽媽激到心臟病發

河南新密一名樊姓女子向媒體投訴，其父親十年前去世後，把骨灰寄存在當地殯儀館，不料今年11月卻發現父親骨灰不見了，館方竟回覆「給盒新的」，讓她媽媽氣到心臟病發作。

館方：早幾年換位時放錯櫃子

據《極目新聞》報道，樊女士本想將她剛過世的爺爺，和父親一起合葬，待上個月19日去殯儀館時，意外發現「存放骨灰的櫃子已經空了，找不到了」，最令人氣憤的是館方態度，竟表示「現在他們找了一個新的骨灰，說是父親的」，不但母親聽說後心臟病發，自己也是十分痛苦，整夜睡不着覺。

記者詢問涉事殯儀館，館方解釋是因為於2020年，更換了存放骨灰的房間，可能在搬運過程中弄丟或者搞錯，「把那個745櫃子裏的骨灰盒，放到了754那個櫃子裏了」，殯儀館認為754櫃子裡的骨灰盒裏，就是樊女士父親的骨灰。

寫的字和照片都不見了

對此，樊女士表示745和754兩個櫃子根本就不在一起，而且她寫的字和照片都不見了。新密市殯儀館殯儀服務科科長趙洋則強調，肯定不會推脫責任，可以通過指紋或者其他，再做個鑒定。

這件事曝光後引發網友熱烈討論，「以為這是玩具嘛，舊的玩丟了給新的」、「好傢伙，給了一個新父親」、「是把殯儀館的負責人火化了給個新的嗎」、「館方的回覆實在太牛X，當我聽到三觀都給震碎了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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