河南婦失業失婚抑鬱症纏身　踩單車8年遊12國重啟人生

《大河報》報道，李冬菊高中畢業成為紡織廠女工，未料工廠改制後被裁員，2005年相濡以沫多年的丈夫又提出離婚，接二連三的打擊讓李冬菊幾乎絕望。離婚後，李冬菊飽受抑鬱症所苦，只能靠吃藥控制病情，但她不願終生服藥，於是告訴自己「一定要出去」。她拋開恐懼，靠着替人打掃、洗碗盤賺路費，並參加單車社團，展開騎行。

河南省鄭州市66歲女子李冬菊，飽受抑鬱症折磨達10年，她歷經失業、婚姻破裂，幾度陷入絕望，但她告訴自己一定要站起來，於是鼓起勇氣用8年踩單車騎行14國，重新找回自信人生。

「自己也想不起來了」

2014年她首度與同好到越南騎行，未料遇到障礙很快告終，李冬菊沒有氣餒，改騎國內先積累經驗，她先後去了海南、西藏、新疆等地，共騎了20多座城市。在旅途中，李冬菊漸漸學會怎麽規劃路線、查看交通、安排住宿。

在日復一日的忙碌中，她竟忘記吃控制抑鬱症的藥，李冬菊說，怎麽成功斷藥的，「自己也想不起來了」。2017年她再次前往東南亞，騎行越南、柬埔寨、泰國、寮國，之後還去了澳洲，大開眼界，李冬菊說：「我對世界還有很重的好奇心，自行車徹底地、完全地改變了我的人生。」

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