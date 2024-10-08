河南屁孩爬SUV狂跳　被捉大喊「我是個小孩」下秒偷襲車主(有片)

河南省一名男童居然跑到路邊的休旅車上大力蹦跳，結果被女車主發現，當場捉住，男童居然裝可憐，稱自己只是個孩子，過程中還偷襲打女車主的手，令不少網民「睇唔過眼」促不要放過他。
綜合《浙江經視》等內地媒體報道，上周六(5日)，洛陽市一名男童爬上一輛休旅車(SUV)上蹦蹦跳跳，結果被女車主當場捉住。網上影片顯示，女車主捉著男童右手不讓他走，男童靠在車旁在哭，男童不時左顧右盼，邊哭邊說：「我是個小孩子」、「對不起、對不起」，還向車主咆吼：「我還得上學」，他又說：「我小小年紀，為啥都沒有人保護我，你搧我兩巴掌，求求你放過我這一棵小苗子吧。」女車主表明要報警處理，男童居然先下手為強打女車主的手，女車主隨即斥罵，男童立即道歉，女車主氣憤：「你上我車還敢打我，(但)我不可能打你。」
網民：演技太浮誇了
影片引發不少網民留言「(男童)演技太浮誇了」、「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「他是來搞笑的嗎？甚麼東西小苗子」、「都這麼大了還是趁早抓進去吧」、「不要放過他」、「放過了，就會讓他覺得，我是小孩，我可以犯錯，嚴重的，會讓他覺得我殺人也沒事，這種心理在未成年人身上已經體現了很多」，亦有人認為：「他是知道自己是受到保護的，所以才敢這樣做嗎？如果是這個邏輯，那已經完全不是啥『孩子』思維了。」