河南屁孩爬SUV狂跳　被捉大喊「我是個小孩」下秒偷襲車主(有片)

河南省一名男童居然跑到路邊的休旅車上大力蹦跳，結果被女車主發現，當場捉住，男童居然裝可憐，稱自己只是個孩子，過程中還偷襲打女車主的手，令不少網民「睇唔過眼」促不要放過他。

綜合《浙江經視》等內地媒體報道，上周六(5日)，洛陽市一名男童爬上一輛休旅車(SUV)上蹦蹦跳跳，結果被女車主當場捉住。網上影片顯示，女車主捉著男童右手不讓他走，男童靠在車旁在哭，男童不時左顧右盼，邊哭邊說：「我是個小孩子」、「對不起、對不起」，還向車主咆吼：「我還得上學」，他又說：「我小小年紀，為啥都沒有人保護我，你搧我兩巴掌，求求你放過我這一棵小苗子吧。」女車主表明要報警處理，男童居然先下手為強打女車主的手，女車主隨即斥罵，男童立即道歉，女車主氣憤：「你上我車還敢打我，(但)我不可能打你。」