河南嵩山「冰瀑」越睇越似麵條　景區：人工用繩造成

河南嵩山的盧崖瀑布在寒冬中凍成了大冰掛，有網友拍攝影片上傳網絡，但發現這冰掛怎麼越看越像麵條？對此，景區工作人員坦承，美景的確「加了外掛」，是用繩子造的人工冰掛。
據《瀟湘晨報》等內媒綜合報道，12月23日，影片上傳者楊先生證實，影片拍攝地點位於河南省登封市嵩山太室山懸練峰下的盧崖瀑布，並表示：「我拍着玩的，是無意中發現的。」
冰掛都是順着繩子結冰
他形容，當時遠眺發現盧崖瀑布凍成了大冰掛，於是拍影片上傳社交平台。但仔細看畫面，卻越看越像麵條，而且都沒斷，從瀑布的懸崖下方垂落到了懸崖下方。
有網友逗趣留言：「好大的拉麵，吃不完，根本吃不完。」還有其他人上傳多張類似的盧崖瀑布大冰掛照片和影片。很多人都好奇，到底這個瀑布大冰掛是否為天然形成。從部分網友發布的另一角度圖片看來，瀑布中出現了疑似纜繩的粗線，冰掛都是順着繩子結冰。
已經不是第一次打造
對此，盧崖瀑布景區一名工作人員承認，瀑布的大冰掛是人造的，並表示：「冰是我們做的外掛，現在還沒有完全結好，冰掛還沒特別厚的感覺。」工作人員還提示，大冰掛的最佳觀賞時機是下雪之後，屆時結的冰會更厚。
實際上，這種「人造」冰掛瀑布在盧崖瀑布景區已經不是第一次打造。今年1月15日至2月25日，該景區曾推出「冰雪盧崖 百米冰川」新年系列活動，當時依託盧崖瀑布打造了百米長龍冰雕、冰掛、冰燈等一系列冬季遊覽項目，同時對盧崖瀑布冰川還進行了氛圍燈光佈置，滿足遊客夜遊需求。
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