河南嵩山「冰瀑」越睇越似麵條　景區：人工用繩造成

河南嵩山的盧崖瀑布在寒冬中凍成了大冰掛，有網友拍攝影片上傳網絡，但發現這冰掛怎麼越看越像麵條？對此，景區工作人員坦承，美景的確「加了外掛」，是用繩子造的人工冰掛。

據《瀟湘晨報》等內媒綜合報道，12月23日，影片上傳者楊先生證實，影片拍攝地點位於河南省登封市嵩山太室山懸練峰下的盧崖瀑布，並表示：「我拍着玩的，是無意中發現的。」

冰掛都是順着繩子結冰

他形容，當時遠眺發現盧崖瀑布凍成了大冰掛，於是拍影片上傳社交平台。但仔細看畫面，卻越看越像麵條，而且都沒斷，從瀑布的懸崖下方垂落到了懸崖下方。

有網友逗趣留言：「好大的拉麵，吃不完，根本吃不完。」還有其他人上傳多張類似的盧崖瀑布大冰掛照片和影片。很多人都好奇，到底這個瀑布大冰掛是否為天然形成。從部分網友發布的另一角度圖片看來，瀑布中出現了疑似纜繩的粗線，冰掛都是順着繩子結冰。