河南愛滋「吹哨人」 高耀潔在美離世終年95歲

1990年代揭露河南農村因不規範採血而導致愛滋病蔓延的「吹哨人」、內地醫生高耀潔周日（10日）於美國紐約曼哈頓家中過世，終年95歲。高耀潔被譽為「中國防愛滋第一人」，力圖推動中國當局重視愛滋病蔓延的真實情況，曾被《時代周刊》評為「亞洲英雄」、被《商業周刊》評為「亞洲之星」。
資料顯示，高耀潔出生於1927年，是山東曹縣人，1954年畢業於河南大學醫學院，是婦科腫瘤專家。
被譽「民間抗愛滋第一人」 遇打壓2009年出走
在1996年，本已退休的高耀潔在各省市宣傳婦女健康資訊時，發現河南農村流行愛滋病。她深入農家調查，發現主要起因是當時農村地區大規模買賣血漿的過程「血漿經濟」當中，因操作不守規範，導致抽血設備受愛滋病毒污染，並出現無數的「愛滋村」。地方官員一直試圖掩蓋淡化事件，但高耀潔不懈奔走，讓事件受到國際社會關注，進而避免更大的災禍蔓延。
晚年獨居曼哈頓 希拉里2019年曾探望
吹哨行動令高耀潔廣受讚譽，但也受到官方打壓。為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，高耀潔在2009年出走美國，終生再未返回中國，並在美國繼續寫書揭露真相，為中國愛滋病患者發聲。她表示「我離開，為的是能讓世界知道更多的真相。」
高耀潔晚年獨居在曼哈頓一間公寓中，子女不在身邊，由一群中國學生和青年定期幫她打理生活並整理其著作，前國務卿希拉里於2019年亦曾拜訪探望，她當時表示，「這是一次愉快的探訪，高耀潔醫生是我所認識最勇敢的人之一。」