河南愛滋「吹哨人」 高耀潔在美離世終年95歲

1990年代揭露河南農村因不規範採血而導致愛滋病蔓延的「吹哨人」、內地醫生高耀潔周日（10日）於美國紐約曼哈頓家中過世，終年95歲。高耀潔被譽為「中國防愛滋第一人」，力圖推動中國當局重視愛滋病蔓延的真實情況，曾被《時代周刊》評為「亞洲英雄」、被《商業周刊》評為「亞洲之星」。 資料顯示，高耀潔出生於1927年，是山東曹縣人，1954年畢業於河南大學醫學院，是婦科腫瘤專家。

被譽「民間抗愛滋第一人」 遇打壓 2009 年出走 在1996年，本已退休的高耀潔在各省市宣傳婦女健康資訊時，發現河南農村流行愛滋病。她深入農家調查，發現主要起因是當時農村地區大規模買賣血漿的過程「血漿經濟」當中，因操作不守規範，導致抽血設備受愛滋病毒污染，並出現無數的「愛滋村」。地方官員一直試圖掩蓋淡化事件，但高耀潔不懈奔走，讓事件受到國際社會關注，進而避免更大的災禍蔓延。