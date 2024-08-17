河南招聘公務員錄取兩少年　18歲大學畢業惹特權疑雲

河南省監獄管理局日前公布公務員招考結果，眼尖網友發現其中兩人未滿20歲，最小的只有18歲，引發網友嘲諷「天才搞特權」，眼見輿論發酵，該局16日發通報稱，對其中一人作出不予錄用決定。
據《澎拜新聞》報道，河南省監獄管理局此前公布的《河南省監獄系統2024年度統一考試錄用公務員第二批擬錄取人員名單》中，出生於2005年8月的韓某某，以及出生於2004年8月的王某某引起了網友關注。
去監獄上班有點屈才了
該名單中，韓某某畢業於鄭州大學電腦科學與技術專業，今年18歲，用人單位是河南省豫南監獄；王某某畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業，今年19歲，用人單位是河南省信陽監獄。
「18歲考生上岸」相關消息曝光後，網友紛紛質疑搞特權：「現在碩士畢業找工作都不容易，這兩個未滿20歲的年輕人卻已經成功上岸，無縫銜接鐵飯碗」、「好玄幻，18歲就可以大學畢業了」、「哥們是2歲開始上一年級嗎」、「這麼厲害去監獄上班有點屈才了」。
一人經審核後取消錄取
河南省監獄管理局工作人員15日回覆記者稱，相關兩位考生已經大學畢業，18、19歲也符合《勞動法》和公務員錄用法規。然而16日再發官方情況通報稱，該局按照「資格審查工作貫穿考試錄用全過程」原則，於7月29日對包括韓某某和王某某在內的應屆畢業生相關材料及錄用資格條件，進行再審核。
通報指出，在對韓某某的審核過程中，該局發現其出生年月存疑，8月1日對相關情況作進一步調查核實，根據調查結果，8月13日作出其不符合錄用資格條件、不予錄用的決定。在對王某某的審核過程中，未發現有影響錄用的情形；針對線民反映的年齡問題，該局將作進一步調查，如發現有影響錄用的情形，將取消錄用資格。
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