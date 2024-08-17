河南招聘公務員錄取兩少年　18歲大學畢業惹特權疑雲

河南省監獄管理局日前公布公務員招考結果，眼尖網友發現其中兩人未滿20歲，最小的只有18歲，引發網友嘲諷「天才搞特權」，眼見輿論發酵，該局16日發通報稱，對其中一人作出不予錄用決定。

據《澎拜新聞》報道，河南省監獄管理局此前公布的《河南省監獄系統2024年度統一考試錄用公務員第二批擬錄取人員名單》中，出生於2005年8月的韓某某，以及出生於2004年8月的王某某引起了網友關注。

去監獄上班有點屈才了

該名單中，韓某某畢業於鄭州大學電腦科學與技術專業，今年18歲，用人單位是河南省豫南監獄；王某某畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業，今年19歲，用人單位是河南省信陽監獄。

「18歲考生上岸」相關消息曝光後，網友紛紛質疑搞特權：「現在碩士畢業找工作都不容易，這兩個未滿20歲的年輕人卻已經成功上岸，無縫銜接鐵飯碗」、「好玄幻，18歲就可以大學畢業了」、「哥們是2歲開始上一年級嗎」、「這麼厲害去監獄上班有點屈才了」。