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中國
2024-10-08 13:28:00

河南新娘哥哥質疑未收到18萬聘金　趴禮車阻新人離開(有片)

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美客機拉斯維加斯降落架冒煙，爆胎硬著陸冒火焰幸無人傷。(微博)

美客機拉斯維加斯降落架冒煙，爆胎硬著陸冒火焰幸無人傷。(微博)

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近日內地網上流傳一段誇張影片，據指一名新人結婚聘金要約18.8萬人民幣(下同)，詎料結婚當天，新娘哥哥質疑未收到聘金，要新郎當場交付，新郎拒絕，帶著新娘離開，新娘哥哥竟然趴在禮車車頭蓋上阻攔一對新人，引發熱議。

綜合《沸點視頻》等內地媒體報道，河南信陽近日發生一宗婚鬧事件，一名新郎來到女方家，按習俗接新娘回家，新娘哥哥卻質疑未收到逾18萬聘金，揚言不給錢就不能走，結果新娘被氣得哭了，沒化妝也沒穿婚紗，就隨著新朗離開，登上禮車，新娘哥哥卻追出去趴在禮車上，阻攔禮車離開，其後被人拉開，之後又有多人擋車，據指當中包括新娘母親，雙方一度在馬路對峙。

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新娘被氣得哭了，沒化妝也沒穿婚紗，就隨著新朗離開，登上禮車。(微博) 新娘被氣得哭了，沒化妝也沒穿婚紗，就隨著新朗離開，登上禮車。(微博) 新娘哥哥卻追出去趴在禮車上，阻攔禮車離開，其後被人拉開。(微博) 新娘哥哥卻追出去趴在禮車上，阻攔禮車離開，其後被人拉開。(微博) 之後又有多人擋車，據指當中包括新娘母親，雙方一度在馬路對峙。(微博)

網民：這哥以後還是不要來往為好

轄區谷堆鄉派出所工作人員事後表示，事緣因新郎將18.8萬元禮金轉賬至新娘個人銀行賬戶，新娘家人認為沒有直接收到禮金，便阻止婚車離開。最終，新郎支付新娘家購置嫁妝費用3萬元，涉事雙方達成和解。影片一出引起大批網民紛紛留言：「這是2024年的新聞嗎」、「這應該叫敲詐勒索」、「這個影片看了讓人心寒」、「這哥以後還是不要來往為好，自己的日子和幸福自己慎重決斷」。亦有人自爆親身經歷：「當年(27年前)我娶親，接親時，丈母娘突然要5,000塊錢，接親的一時拿不出，我對象掏出存折 ，塞到丈母娘手里，才出得了門」，獲網民安慰。

 