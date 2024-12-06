河南泥頭車司機避攔檢跳橋亡　交警當場倒地痛哭

河南鄭州交警日前執行夜間攔檢，一輛泥頭車司機疑違規開上高架橋拒絕受檢，竟突然打開車門，從橋上一躍而下，執法員警當場嚇壞倒地痛哭。據悉，該名司機已不幸身亡。
癱坐於橋面上痛哭
網傳影片中，數名執法人員在高架橋右側車道緊隨一輛泥頭車，泥頭車隨後停下，司機迅速打開車門跳下駕駛座，橫穿數條車道後，翻越左側護欄跳下高架橋，整個過程不到10秒鐘，由於事發突然，儘管交警緊追在後，卻依舊慢了一步，無法阻止悲劇發生。另一段影片則顯示，兩名警員與疑似墜橋司機親友或跪地、或癱坐於橋面上痛哭失聲。
據《極目新聞》報道，墜橋事件發生在3日晚間，地點位於河南鄭州金水區北三環段附近的高架橋上。鄭州市交通運輸局工作人員4日向記者證實此事，稱執法人員和交警發現泥頭車疑似有違法行為，於是上前攔截，司機拒絕接受檢查，執法車跟在泥頭車後面，準備跟着對方下高架。
該車輛疑似為超限
但在此過程中，司機突然打開車門逃逸，執法人員立即去攔截，但已來不及，司機跳下高架，「太突然了，瞬間跳下去了」。經瞭解，司機已當場不治。
該工作人員表示，該車輛疑似為超限（指車貨尺寸超限和車貨總重超限）貨運車輛，根據鄭州市規定，超限貨運車輛不能上高架橋。經查詢，涉事車輛為重型自卸貨車，車輛屬於鄭州榮安運輸有限公司，獲得新密市交通運輸局頒發的道路運輸許可證。記者聯繫鄭州榮安運輸有限公司，電話未能接通。
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