河南泥頭車司機避攔檢跳橋亡　交警當場倒地痛哭

河南鄭州交警日前執行夜間攔檢，一輛泥頭車司機疑違規開上高架橋拒絕受檢，竟突然打開車門，從橋上一躍而下，執法員警當場嚇壞倒地痛哭。據悉，該名司機已不幸身亡。

癱坐於橋面上痛哭

網傳影片中，數名執法人員在高架橋右側車道緊隨一輛泥頭車，泥頭車隨後停下，司機迅速打開車門跳下駕駛座，橫穿數條車道後，翻越左側護欄跳下高架橋，整個過程不到10秒鐘，由於事發突然，儘管交警緊追在後，卻依舊慢了一步，無法阻止悲劇發生。另一段影片則顯示，兩名警員與疑似墜橋司機親友或跪地、或癱坐於橋面上痛哭失聲。