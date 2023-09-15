河南漢強行請食飯搭訕鄰桌女子不成　動粗扯對方頭髮拖地狠壓（有片）

記者李宗芳／綜合報道

去年唐山燒烤店打人案震驚社會，行兇動機僅是因為搭訕被拒，不料河南鄭州又現「翻版」，3名女子日前在火鍋店用餐，遭鄰桌男子搭訕「強行買單逼陪酒」，其中一名女子當場拒絕，竟被對方狠拽頭發怒攻擊，影片曝光輿論譁然。

「憑這桌的單子是我買的」

監視器影片中，黃髮男子從後方一把拉住正在吃飯黑衣女子的頭髮，將其用力拖拽在地上後，狠狠摁壓女子頭部，周圍有不少人勸架。男生被勸離後，女生躺在地上疑似嘔吐。

綜合內媒報道，該宗事件發生在9月12日凌晨4時許，男子在火鍋店搭訕郭姓女子和其朋友，並強行為她們買單，隨後雙方發生爭執，郭女表示打她的男生想要搭訕，就去找服務員強行買單，坐在自己對面指着閨蜜說：「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」。