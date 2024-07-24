河南漢水浸過路疑被路燈漏電電死　救護員到場唔敢埋身(有片)

河南省鄭州市連日暴雨不斷，造成淹水災情，雷電交加，周一(22日)傍晚疑似路燈漏電，造成一名男子路過時遭電擊倒地身亡，醫護人員到場擔心觸電不知從何入手。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，鄭州氣象部門22日晚間8時30分發布暴雨橙色預警，提醒該地區恐出現短時強降水、雷暴大風等強烈對流天氣，提醒民眾慎防洪水、土石流等災害。當晚金水區某積水路段竟發生電擊事件。網上流傳影片顯示，街道已被大雨淹成一片汪洋，一位白衣男子倒在路燈旁一動也不動，2名到場的醫護人員站在旁邊未有接近傷者，倒地男子浸在水中一段時間，2名醫護撐著傘似乎無從入手，拍下傷者照片，並以電話回報。其後，他們似乎擔心有觸電風險，拿起木棍將男子翻身，並為他進行CPR，男子最終經搶救無效死亡，被蓋上藍色塑膠布。