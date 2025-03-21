河南生物科技工廠爆炸4傷3失蹤　數公里外民居窗户震碎

河南項城一工業區20日上午驚傳爆炸意外，當地一生物科技公司整座廠房瞬間「夷為平地」，就連數公里外玻璃窗也被震破。當地政府證實事故，已知3人失蹤4人受傷，事故原因正在進一步調查中。

一座廠房幾乎被摧毀

網傳多段影片顯示，該工業區20日上午11時許，突發一聲巨響，隨後冒出濃煙滾滾，伴隨着火光，另一段影片則顯示，園區內一座廠房幾乎被摧毀，有當地居民表示，儘管距離發生爆炸的工業園區有幾公里遠，但家中的玻璃仍被震碎。

據《大象新聞》報道，項城市應急管理局下午通報，2025年3月20日上午11時09分，項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區發生爆炸事故。事故發生後，當地政府立即啟動應急回應機制，組織消防、公安、醫療、應急管理等相關部門趕赴現場開展救援處置工作。