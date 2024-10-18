河南男當街斬人釀2死1傷　網傳涉財色糾紛

河南16日發生嚴重刑事案件，一名45歲男子在社區附近持刀攻擊3名居民，造成2死1傷。疑犯事後駕車逃跑，警方證實他在逃亡過程中已畏罪輕生，送醫搶救不治。
據多家內媒綜合報道，事發於河南周口沈丘縣槐店鎮，16日上午大白天，一名男子持刀當天砍人，有1男1女被砍傷倒在一棟樓房的社區門口，另1人倒地受傷。
疑犯畏罪自殺
事發當天，網上出現多段直擊影片，可見路邊拉起封鎖線，線外停了多輛警車和救護車，還聽得到有人焦急大喊「殺人了」。現場還有許多群眾圍觀議論紛紛。
疑犯殺人後，駕駛一輛黑色房車逃離現場。據媒體報道，警方第一時間發布通緝令，請求大眾協助逮捕45歲戚姓男性疑犯。隔天淩晨，沈丘縣公安局通報已經找到疑犯，但疑犯已畏罪自殺。
傳殺害前妻和情夫
通報內容寫道，2024年10月16日8時許，沈丘縣槐店鎮一社區發生一宗刑事案件，造成兩人死亡一人受傷。經公安機關全力偵查，確定戚某亮（男，45歲，沈丘縣人）有重大作案嫌疑。10月16日12時50分許，疑犯戚某亮在公安機關追捕過程中畏罪自殺，後經醫院搶救無效死亡。目前傷者傷情穩定，無生命危險。
關於作案的原因，網上流傳兩種說法，其中一種說法是稱戚姓疑犯為被害者的前夫，剛從監獄釋放，因為妻子出軌，他一怒之下持刀殺害了前妻和情夫。另外一種說法是稱因為債務糾紛，具體原因還有待官方調查。
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