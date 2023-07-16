河南男花近9萬元訂婚受騙　驚揭新娘捲款失蹤兼原來是五旬大媽

記者李宗芳／綜合報道
河南一名36歲郭姓男子，經人介紹認識一名離婚女子，對方宣稱只比他大兩歲，一個月後兩人訂婚，在郭男給了聘禮6.6萬元人民幣（約7.22萬港元），再加上其他禮物後，女方便要分手還「搞失蹤」，半個月後郭男才知上當，對方實為50多歲的「大媽」，除了性別外，所有個人資料都是假的。
據《都市報道》消息，郭男是在今年4月初經人介紹，認識未婚妻雷女士，見面後覺得對方顯得比較滄桑蒼老，但母親在一旁說說剛離婚傷心很正常，也就不以為意。誰知訂婚沒兩天，雷女士就跟郭男說倆人不合適，要分手。
未婚妻宣稱比郭男大２歲，實為50多歲的「大媽」。（圖／翻攝都市報道）
包括黃金戒指、項鍊、化妝品等
前前後後，郭男一共在雷女士身上花了8萬多元人民幣（約8.75萬港元），其中包括黃金戒指、項鍊、化妝品、紅包等費用。郭男表示原本只想把聘金要回來，兩人就此分道揚鑣，不料一查，雷女士除了性別，年齡、名字、位址資訊都是假的，人也隨即失聯。
郭男越想越氣憤，遂向公安報案，希望對方給自己一個交代。相關新聞曝光，引發網友熱烈討論，「38歲50歲都能傻傻分不清」、「大媽都可以騙到這麼多錢，我一杯奶茶都沒人給買」、「你這智商…別結婚了要不」。
也有不少人反而質疑男方，「確定36不是56？」、「這小夥，大媽會不會也以為他謊報年齡」。
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