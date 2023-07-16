河南男花近9萬元訂婚受騙　驚揭新娘捲款失蹤兼原來是五旬大媽

記者李宗芳／綜合報道

河南一名36歲郭姓男子，經人介紹認識一名離婚女子，對方宣稱只比他大兩歲，一個月後兩人訂婚，在郭男給了聘禮6.6萬元人民幣（約7.22萬港元），再加上其他禮物後，女方便要分手還「搞失蹤」，半個月後郭男才知上當，對方實為50多歲的「大媽」，除了性別外，所有個人資料都是假的。

據《都市報道》消息，郭男是在今年4月初經人介紹，認識未婚妻雷女士，見面後覺得對方顯得比較滄桑蒼老，但母親在一旁說說剛離婚傷心很正常，也就不以為意。誰知訂婚沒兩天，雷女士就跟郭男說倆人不合適，要分手。

未婚妻宣稱比郭男大２歲，實為50多歲的「大媽」。（圖／翻攝都市報道）