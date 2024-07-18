河南男被困洪水中抱樹求生　靠緊咬手機分享即時位置獲救

網傳影片中，消防員開著橡皮艇緩緩靠近，只見一名男子整個身子已泡在水裡，僅露出一顆頭，仔細看其嘴巴上還緊咬著一支手機。消防人員找到人後，隨即將之拉上救生艇。

內地河南近日飽受雨彈狂襲，一名男子強行開車涉水而過，導致車輛拋錨，眼見水勢越來越大，他一邊緊抱路邊大樹，一邊嘴裡緊咬手機，與消防員分享即時位置，最終獲救。

男子整個身子泡在水裡僅露出頭咬著手機

網傳影片中，消防員開著橡皮艇緩緩靠近，只見一名男子整個身子已泡在水裡，僅露出一顆頭，仔細看其嘴巴上還緊咬著一支手機。消防人員找到人後，隨即將之拉上救生艇。

據《央視新聞》報導，該起救援任務發生在15日，南陽消防隊接獲報案電話，一名男子自稱駕車時遭遇強降雨，車輛在大水中熄火，人被困在水中，急需救援。隨後消防人員與男子共用即時位置，很快便循線確認其受困地點，消防員到場時發現男子在超過2公尺深的洪水中抱樹求生，靠嘴巴咬住手機。