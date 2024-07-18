河南男被困洪水中抱樹求生　靠緊咬手機分享即時位置獲救

內地河南近日飽受雨彈狂襲，一名男子強行開車涉水而過，導致車輛拋錨，眼見水勢越來越大，他一邊緊抱路邊大樹，一邊嘴裡緊咬手機，與消防員分享即時位置，最終獲救。
男子整個身子泡在水裡僅露出頭咬著手機
網傳影片中，消防員開著橡皮艇緩緩靠近，只見一名男子整個身子已泡在水裡，僅露出一顆頭，仔細看其嘴巴上還緊咬著一支手機。消防人員找到人後，隨即將之拉上救生艇。
據《央視新聞》報導，該起救援任務發生在15日，南陽消防隊接獲報案電話，一名男子自稱駕車時遭遇強降雨，車輛在大水中熄火，人被困在水中，急需救援。隨後消防人員與男子共用即時位置，很快便循線確認其受困地點，消防員到場時發現男子在超過2公尺深的洪水中抱樹求生，靠嘴巴咬住手機。
母女乘坐電梯時突遇暴雨湧入
另一頭，商丘一對母女17日乘坐電梯時，突遇暴雨湧入，隨著水位不斷上漲，只能狂按求助鍵和不停拍打電梯門求助，直到一個多小時後才獲救。據《新聞晨報》報導，當事人陳女士表示，當時她乘電梯到了地下二樓，突然雨水倒灌進電梯，速度非常快就到了腿部，自己連忙按報警電話求救物業，清晨4點多進去的到6點多才被救出來。
陳女士表示在電梯裡手機沒訊號，當時擔心會死在裡面就錄了很多影片，涉事社區電梯維修人員告訴記者，凌晨2、3點下大雨，造成地下室積水倒灌入電梯內，目前正在對社區的電梯進行排查。
據「中國天氣」公眾號消息，河南省氣象服務中心資訊顯示，14日8時至17日5時，河南黃河以南大部出現暴雨到大暴雨，其中南陽東部、平頂山東部、許昌南部、漯河、周口西部、商丘中部等地出現特大暴雨。
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