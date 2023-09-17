河南男買蜜雪冰城飲料喝出蜘蛛　店員疑「毁滅證據」後若無其事

記者鄒慈芸／綜合報道
內地知名連鎖飲料店蜜雪冰城遭顧客爆料在飲料中喝到「蜘蛛」，拿回向店員反映後，員工卻直接將整備飲料收走，也不做後續處裡，讓他們對這樣的處理態度深感不滿。
根據據當事人劉先生描述，他當時和朋友在河南鄭州一間蜜雪冰城購買了兩杯飲料，然而，當他喝到一半時，突然被友人提醒杯中有異物，他定睛一看，發現竟然是一隻體型不小的蜘蛛。
兩杯飲料花18.9元人民幣
於是劉先生氣憤地回去找店家，詢問為何會發生這種誇張的食安問題，店員聽完後，便告知他們「把奶茶拿來我看一下」，接着把飲料收走後，繼續處裡其他客人的訂單，讓劉先生和朋友被晾在一旁乾等。
對於店家消極惡劣的處理態度，劉先生感到相當不滿，他表示，買兩杯飲料花了18.9元人民幣（約20.3港元），雖然不是很昂貴的價錢，但是喝出了這麼大隻的蜘蛛，店家還直接把飲料收走想湮滅證據，這麼大規模的連鎖店，危機處理方法讓人實在不敢恭維。
以「高性價比」吸引顧客
事後有媒體走訪該店，店員回應，當下有提供解決方案，但是男子直接走掉了，雙方各說各話，至於被問到為何飲料中會出現蜘蛛，店員則稱暫時不方便回答。
蜜雪冰城是內地一家以冰淇淋、茶飲為主的連鎖品牌，初創於1997年，以「高性價比」為特色吸引顧客，如今門市遍布全大陸，在中等發展程度的三、四線城市，店鋪尤為密集，目前蜜雪冰城為內地門市遍布規模最大的連鎖茶飲品牌，位居全球餐飲連鎖品牌分店數第五名。
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