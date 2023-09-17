河南男買蜜雪冰城飲料喝出蜘蛛　店員疑「毁滅證據」後若無其事

根據據當事人劉先生描述，他當時和朋友在河南鄭州一間蜜雪冰城購買了兩杯飲料，然而，當他喝到一半時，突然被友人提醒杯中有異物，他定睛一看，發現竟然是一隻體型不小的蜘蛛。

記者鄒慈芸／綜合報道

內地知名連鎖飲料店蜜雪冰城遭顧客爆料在飲料中喝到「蜘蛛」，拿回向店員反映後，員工卻直接將整備飲料收走，也不做後續處裡，讓他們對這樣的處理態度深感不滿。

根據據當事人劉先生描述，他當時和朋友在河南鄭州一間蜜雪冰城購買了兩杯飲料，然而，當他喝到一半時，突然被友人提醒杯中有異物，他定睛一看，發現竟然是一隻體型不小的蜘蛛。

兩杯飲料花18.9元人民幣

於是劉先生氣憤地回去找店家，詢問為何會發生這種誇張的食安問題，店員聽完後，便告知他們「把奶茶拿來我看一下」，接着把飲料收走後，繼續處裡其他客人的訂單，讓劉先生和朋友被晾在一旁乾等。

對於店家消極惡劣的處理態度，劉先生感到相當不滿，他表示，買兩杯飲料花了18.9元人民幣（約20.3港元），雖然不是很昂貴的價錢，但是喝出了這麼大隻的蜘蛛，店家還直接把飲料收走想湮滅證據，這麼大規模的連鎖店，危機處理方法讓人實在不敢恭維。