河南耗7百萬建「牛郎織女像」慘遭狠批又醜又貴　官員受訪即罵記者　網民諷內藏黃金

記者李宗芳／綜合報道 相傳內地河南魯山縣是牛郎故里及其傳說起源地，當地政府為了迎接七夕情人節，花費715萬元人民幣，建造了一座「牛郎織女像」，卻遭批評又醜又貴，有記者電話採訪相關官員卻反遭怒罵「監督你Ｘ！滾！」惹來爭議。

牛郎織女雕塑造價高達715萬 綜合內地傳媒報道，魯山縣曾被中國民間文藝家協會命名為「中國牛郎織女文化之鄉」當地七夕節的民俗文化十分深厚。今年8月22日七夕節當天，進行牛郎織女雕塑揭幕式，該雕塑被稱為地標性建築，有17米高，造價高達715萬元人民幣，有網友質疑稱「用的什麼材料，值700多萬？」還有網友表示「太醜了，還貴」。

記者致電官員遭辱駡 有記者致電中標單位睿澤藝術（深圳）有限公司，對方反指雕塑還有幾千萬上億的呢，他們的價值又在哪兒？轉向詢問魯山縣住建局時，一名負責人更直接辱駡要記者滾。25日晚魯山縣住建局局長黨洪亮回應表示縣政府一定給群眾一個客觀、準確的說法。 相關新聞登上陸網熱搜，網友議論紛紛，怒批「什麼材料就700多萬？裏面有斤黃金」、「七百多萬讓貧困小孩讀書多好啊」、「15萬的成本，報價715萬，剩下進私人口袋」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章